林昶佐露「結實腹肌」打疫苗　鄭運鵬點名鍾佳濱一起脫

▲林昶佐打疫苗。(圖/翻攝林昶佐臉書）
▲今（6）日立法委員林昶佐在臉書PO出「養眼照」，露出結實的腹肌與胸肌，讓醫護人員為他施打AZ疫苗﹔林昶佐說，自己以身作則，用行動打破對AZ疫苗的謠言。(圖/翻攝林昶佐臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-06 10:18:03

由於華航、諾富特案，讓疫苗接種熱度升溫，昨（5）日行政院長蘇貞昌呼籲民眾踴躍施打，疫苗假也正式上路﹔今（6）日立法委員林昶佐在臉書PO出「養眼照」，露出結實的腹肌與胸肌，讓醫護人員為他施打AZ疫苗﹔林昶佐說，自己以身作則，用行動打破對AZ疫苗的謠言，呼籲民眾跟進，保護自己也保護別人。

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累積目前為止，全台AZ公費疫苗接種3401劑、自費1914劑，共接種6萬7931劑﹔林昶佐表示，在AZ疫苗抵台之後，我在選區遇到符合資格的朋友都鼓勵他們應該趕快去接種，但因某些有心人士炒作副作用的問題，許多人對疫苗還是卻步。

林昶佐指出，這陣子看到蘇貞昌院長、陳時中部長，還有好朋友唐鳳都陸續接種第一劑、以身作則，昨天我也到萬芳醫院自費注射了第一劑，希望用行動打破謠言。

林昶佐感謝萬芳醫院醫師和護理師的細心提醒、說明，他說，自己昨天打完疫苗後，休息30分鐘，順順利利跑完一整個下午的行程，晚上還和Tizzy Bac直播結束九點多才回家，身體沒有任何不適。

看見這幾天仍看到許多醫院都有空出名額，林昶佐呼籲，符合資格的大家趕快去接種，全世界現在都在搶，如果台灣好不容易拿到的疫苗還放到過期，就太浪費太扯了。

林昶佐也說，指揮中心已經明確指出，AZ疫苗的副作用發生率低於其他廠牌，且現在又有2天的疫苗接種假，即使有些微不舒服，也可以請假，像自己是完全沒事的，今天也能正常上班，所以大家快去打疫苗，保護自己也保護別人！

看見林昶佐的「養眼腹肌接種照」，ICU醫生陳志金羨慕回覆，「這樣露，要逼死誰啊？嗚～ 我的第二劑只能躲起來打了啦～請問，剩下11天，有沒有什麼超級特訓可以參加？」，正在進行減重的立委蔡易餘回文「最撩人的六塊肌疫苗注射」，立委鄭運鵬也留言，「最後一段有問題，什麼保護自己，你這篇是傷害別人吧！不要逼鍾佳濱也脫下來打」。

網友也紛紛稱讚表示，「史上最養眼接種畫面」、「已經打完疫苗的政治人物表示鬆一口氣」、「打疫苗露胸肌是一種禮貌」等。

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