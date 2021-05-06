林昶佐露「結實腹肌」打疫苗　鄭運鵬點名鍾佳濱一起脫

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林昶佐指出，這陣子看到蘇貞昌院長、陳時中部長，還有好朋友唐鳳都陸續接種第一劑、以身作則，昨天我也到萬芳醫院自費注射了第一劑，希望用行動打破謠言。





林昶佐感謝萬芳醫院醫師和護理師的細心提醒、說明，他說，自己昨天打完疫苗後，休息30分鐘，順順利利跑完一整個下午的行程，晚上還和Tizzy Bac直播結束九點多才回家，身體沒有任何不適。





看見這幾天仍看到許多醫院都有空出名額，林昶佐呼籲，符合資格的大家趕快去接種，全世界現在都在搶，如果台灣好不容易拿到的疫苗還放到過期，就太浪費太扯了。





林昶佐也說，指揮中心已經明確指出，AZ疫苗的副作用發生率低於其他廠牌，且現在又有2天的疫苗接種假，即使有些微不舒服，也可以請假，像自己是完全沒事的，今天也能正常上班，所以大家快去打疫苗，保護自己也保護別人！





看見林昶佐的「養眼腹肌接種照」，ICU醫生陳志金羨慕回覆，「這樣露，要逼死誰啊？嗚～ 我的第二劑只能躲起來打了啦～請問，剩下11天，有沒有什麼超級特訓可以參加？」，正在進行減重的立委蔡易餘回文「最撩人的六塊肌疫苗注射」，立委鄭運鵬也留言，「最後一段有問題，什麼保護自己，你這篇是傷害別人吧！不要逼鍾佳濱也脫下來打」。



