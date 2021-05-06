因應國中會考　新北考區29所學校進行防疫模擬演練

模擬考生發燒
▲防疫演練包含模擬學生臨時發燒，立即啟用備用試場，監試委員將全程穿隔離衣監試。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-06 10:17:25

110年國中教育會考即將於5月15日、16日登場，新北市長侯友宜認為，新北雖有去年會考防疫經驗，但仍不能輕忽，須積極落實防疫作為；為此，新北市政府教育局要求新北考區的29所考場學校進行防疫演練，希冀透過實際模擬演練，將防疫做到滴水不漏。

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教育局長張明文指出，除配合全國試務會所規定的防疫事項外，已要求新北考區29所的考場學校，須在5日前完成模擬演練，並請各校務必掌握重要的原則，如家長不陪考、午餐隔板、設置備用試場、門口禁發傳單等措施；此外，環保局將於會考的期間，全力支援環境消毒作業，以保護考生健康安全。

▲110年國中教育會考即將於5月15日、16日登場，基於防疫的需求，新北市政府教育局也統一購置用餐的隔板。（圖／記者陳志仁攝）
▲110年國中教育會考即將於5月15日、16日登場，基於防疫的需求，新北市政府教育局也統一購置用餐的隔板。（圖／記者陳志仁攝）
 

張明文說，演練項目包括進入考場動線、人員管制及查驗考生身分、量測體溫、啟用備用試場、試場開窗與冷氣模擬、中午用餐的人流管制等；人員管制的演練部分，為快速辨識考生，鼓勵學生穿制服應試，未穿制服者要主動出示准考證，且不開放家長陪考，演練過程中也模擬如何跟家長說明引導。

此外，各考場皆配備紅外線熱像儀，全面落實體溫量測，並演練學生臨時發燒立即啟用備用試場，每間備用試場最多可容納5名發燒考生，監試委員將全程穿隔離衣監試；另為讓學生在兼顧防疫及通風的環境下應試，學生全程戴口罩、試場四個角落窗戶各開5至10公分並打開冷氣，並統一購置用餐的隔板。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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