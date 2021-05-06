三接外推到福州被罵到刪文　張博洋痛批：得了便宜還賣乖

行政院公布三接外推方案，把三接的規劃再向外推到455公尺

150億元，完工再延2年半，但政府讓步，

「珍愛桃園藻礁」

身為納稅人，我絕不同意行政院多花150億納稅錢，跟這種得了便宜還賣乖的團體妥協

」，高雄市議員黃捷也發文，強調「作為高雄人，我感到非常氣憤」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

藻礁公投推動聯盟

對政府將三接外推的方案不買單，在「珍愛桃園藻礁」

新手小編發布的新聞稿

媒體人林瑋豐揶揄「原來是把小編外推的處理方案啊？」

▲張博洋針對蘇偉碩的留言回覆，強調「高雄人的肺要呼吸」。（圖／翻攝自臉書 張博洋講Hak啦）

台灣基進新聞部主任張博洋更是貼出「珍愛桃園藻礁」

這篇文徹底惹怒我

」，

這麼多人不斷開會溝通協商討論，最終做出新的決議，結果換來這個環團一句「外推上癮了，要不要一路推到福建？」

828公投一定投下不同意，身為納稅人，絕不同意行政院多花150億納稅錢，跟這種得了便宜還賣乖的團體妥協，也不同意公共討論不斷被這些不食人間煙火的團體用道德大旗來勒索。

這篇貼文也引來反萊豬醫師蘇偉碩回覆，蘇偉碩說：「

」。

此話一出，不但引發民眾痛批消費樂生，張博洋也再度發文，強調

北部每年約有15%電力來自南電北送，不蓋桃園三接讓燃煤轉燃氣，減少空污，就請給高雄一個交代

，且

高雄是全台唯一有三座大型火力發電廠的縣市，更是全台唯一在「市中心」有火力發電廠的城市，「你保護藻礁，誰保護我們的肺？」，很明顯，珍愛藻礁團體的發文，顯示他們連討論意願跟能力都沒有

。