三接外推到福州被罵到刪文　張博洋痛批：得了便宜還賣乖

張博洋貼出「珍愛桃園藻礁」發文截圖，痛批藻礁公投推動聯盟得了便宜還賣乖。（圖／翻攝自臉書　張博洋講Hak啦）
▲張博洋貼出「珍愛桃園藻礁」發文截圖，痛批藻礁公投推動聯盟得了便宜還賣乖。（圖／翻攝自臉書　張博洋講Hak啦）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-06 10:17:07｜2021-05-06 10:20:11

行政院公布三接外推方案，把三接的規劃再向外推到455公尺，預算將再增加150億元，完工再延2年半，但政府讓步，「珍愛桃園藻礁」卻仍不買單，臉書發文揶揄「可以考慮再繼續外推到中國福建省福州市」一席話引發眾怒，台灣基進新聞部主任張博洋痛批「身為納稅人，我絕不同意行政院多花150億納稅錢，跟這種得了便宜還賣乖的團體妥協」，高雄市議員黃捷也發文，強調「作為高雄人，我感到非常氣憤」。

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藻礁公投推動聯盟對政府將三接外推的方案不買單，在「珍愛桃園藻礁」發文指出「非常遺憾府方從未正視面對推動聯盟所提之『遷離』訴求、僅一律以時程趕不及為唯一解釋，難以服眾」，但發文最後的「小編輕鬆一下：行政院似乎外推上癮了，建議或許也可以考慮再繼續外推到中國福建省福州市」，一席話惹怒眾多網友，隨後刪文並發道歉啟事，表示「新手小編發布的新聞稿、因語調顯有不妥，今已刪文」，再次被網友灌爆，也遭媒體人林瑋豐揶揄「原來是把小編外推的處理方案啊？」

高雄市議員黃捷也批評，看到有些人仍不接受最新的三接再外推方案 ，認為時程只是藉口難以服眾、執意要三接遷離觀塘，作為高雄人，感到非常氣憤，認為「人民也要共同對台灣負責任」，高雄人對於加速減煤的盼望已經等夠久了，能儘速以燃氣取代燃煤當然很重要。

黃捷強調，三接再外推方案已是目前看到最負責任也最有誠意的解方，這個時刻，台灣要團結共好，沒有人是局外人，與其用輕佻的態度戲稱要外推到中國、拒絕用科學理性溝通，不如一起想怎麼務實面對台灣的能源挑戰，「828呼籲大家對藻礁公投投下不同意票」。

▲張博洋針對蘇偉碩的留言回覆，強調「高雄人的肺要呼吸」。（圖／翻攝自臉書　張博洋講Hak啦）
▲張博洋針對蘇偉碩的留言回覆，強調「高雄人的肺要呼吸」。（圖／翻攝自臉書　張博洋講Hak啦）
台灣基進新聞部主任張博洋更是貼出「珍愛桃園藻礁」發文截圖，痛批「這篇文徹底惹怒我」，這麼多人不斷開會溝通協商討論，最終做出新的決議，結果換來這個環團一句「外推上癮了，要不要一路推到福建？」，真的印證了什麼叫做站著說話腰不疼，幾位出一張嘴，全國專家學者動員幫你們找台階下，還嫌這個台階沒有扶手，828公投一定投下不同意，身為納稅人，絕不同意行政院多花150億納稅錢，跟這種得了便宜還賣乖的團體妥協，也不同意公共討論不斷被這些不食人間煙火的團體用道德大旗來勒索。

這篇貼文也引來反萊豬醫師蘇偉碩回覆，蘇偉碩說：「您可能未必知道，推動藻礁保護的過程經歷的艱辛，以及公投主文已經是保護藻礁生態的最底線」，並稱「這次的攻擊很像當年對樂生療養院保存運動的攻擊。歷史的巧合很微妙」。

此話一出，不但引發民眾痛批消費樂生，張博洋也再度發文，強調北部每年約有15%電力來自南電北送，不蓋桃園三接讓燃煤轉燃氣，減少空污，就請給高雄一個交代，且高雄是全台唯一有三座大型火力發電廠的縣市，更是全台唯一在「市中心」有火力發電廠的城市，「你保護藻礁，誰保護我們的肺？」，很明顯，珍愛藻礁團體的發文，顯示他們連討論意願跟能力都沒有

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