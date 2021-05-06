首次著陸成功！SpaceX太空船「星艦」原型機5度試飛

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▲SpaceX太空探索技術公司的原型「星艦」（Starship）原型機SN15進行試飛且成功著陸。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-06 10:44:46｜2021-05-06 11:10:32

SpaceX太空探索技術公司的原型「星艦」（Starship） 週三（5）在德州進行第5次試飛，SN15經過發射、熄火、轉成橫向、飄落再啟動引擎等過程後，成功著陸於平台上。雖然著陸時SM15的底部一度出現小型火災，但迅速被撲滅。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）也興奮的在個人推特發文。

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▲（圖／翻攝自Twitter）
▲馬斯克在推特上發文，證實星艦SN15成功著陸。（圖／翻攝自Twitter）
綜合外媒報導，SN15是繼SN8、9、10、11之後的5個同類試驗，前4次常在最後重新啟動引擎的測試階段出現異常，SN11更是在一片濃霧中引擎發生爆炸，噴濺出許多碎片殘骸。這些測試飛行的高度約為10公里，SpaceX的目標是開發出可以完全重複使用的火箭發射系統，這個系統還包括一個名為「Super Heavy」的大型發射器。

這次SN15在德州波卡契卡（Boca Chica）測試場發射，順利在飛行4分鐘後到達指定高度，關閉3具引擎讓機身呈現水平下降，接近地面後再啟動2具引擎，成功著陸。

報導指出，SN15是星艦的第5個版本，飛行旅程在5個月內。SpaceX創辦人馬斯克表示，星艦將會是月球、火星旅行以及太空艦隊的核心成員。目前SN16已經完成組裝，外界推測在SN15再試飛一次後，SpaceX才會進行下一階段的試驗。

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