黑道黨工案道歉輕飄飄　游盈隆：蔡英文應辭黨主席

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游盈隆指出，蔡英文所引用的2013年「排黑條款」，正是蘇貞昌當黨主席時所制訂，和她無關。回顧2008年5月21日到現在，大約十三個年頭，扣除蘇貞昌曾任一屆兩年，卓榮泰一年四個月，及有三人先後短暫代理黨主席，蔡英文擔任黨主席期間長達九年多。所謂「黑道入黨」問題，大約就是她擔任黨主席時候發生的事，她卻視而不見，養癰為患，不當一回事。正所謂「冰凍三尺，非一日之寒」。
游盈隆認為，事態發展至今，重創民進黨形象，眼看社會輿情沸騰，就只有輕輕一句「抱歉」，船過水無痕，沒有任何人被課（苛）責，沒有任何人需負責，就想敷衍過去，連鞠躬道歉都省略。曾幾何時，「責任倫理」竟如此空洞，「政治責任」如此輕於鴻毛，有良知、有血性的民進黨員不知作何感想？
游盈隆呼籲蔡總統兼黨主席，如果真的為黑道入黨風波感覺對不起全體黨員和無數支持者，如果她品格高超，她今天應該主動請辭黨主席，以示負責，也才不辜負新獲得的「馬侃公共服務領袖獎」（John McCain Prize)。
游盈隆1994年加入民進黨，曾任民進黨選對會執行長、行政院研考會副主委、民進黨中央黨部副祕書長、凱達格蘭學校副校長、陸委會副主委、海基會副董事長，2019年宣布退出民進黨。