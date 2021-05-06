老公反對養貓！現在竟成「喵奴」　老婆嘆：不愛我了？

愛情就是這樣轉移走的嗎？網友Alice Chu約兩年多前在路上撈回一隻小橘貓，當時老公反對，甚至揚言要將貓貓丟掉！兩年過去，老公態度180度大轉彎，每天抱貓比抱老婆的時間還多，讓她不禁拭淚大嘆：「所以，愛會消失的對不對……？」。

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▲今天的最強小三「Barry」。（圖／網友Alice Chu授權提供）

× ▲今天的最強小三「Barry」。（圖／網友Alice Chu授權提供）

▲是一隻有條紋的可愛橘貓。（圖／網友Alice Chu授權提供）

× ▲是一隻有條紋的可愛橘貓。（圖／網友Alice Chu授權提供）

▲睡覺時「心機」地偷露可愛小舌頭！（圖／網友Alice Chu授權提供）

× ▲睡覺時「心機」地偷露可愛小舌頭！（圖／網友Alice Chu授權提供）

這隻可愛的小男生「Barry」目前大概兩歲，大約2－4個月大時被Alice Chu從馬路上帶回家，個性膽小怕生，一點點的動靜都使牠心驚膽顫，要摸牠時也要先叫名字通知，或是慢慢地站起接近，若家裡來了陌生人，牠更是在敲門時就先就位躲好，是隻除了爸爸、媽媽，誰都不愛的害羞貓貓！

▲Barry：只有親近的人可以看得我可愛的肚肚喔！（圖／網友Alice Chu授權提供）

× ▲Barry：只有親近的人可以看得我可愛的肚肚喔！（圖／網友Alice Chu授權提供）

Barry平時最黏撈牠回家的媽媽Alice Chu，而面對在牠小時候揚言要丟貓的爸爸， Barry也頗有好感，時不時會找機會前去撒嬌，可能就在貓咪不懈的努力中，爸爸某天哪根筋搭錯，突然愛上了Barry，還被媽媽捕捉到兩位「歲月靜好」，一同愜意看電視的模樣，讓她覺得又好氣又好笑，這態度怎麼轉變這麼大？！

▲爸爸：現在Barry就是我的小寶貝！（圖／網友Alice Chu授權提供）

× ▲爸爸：現在Barry就是我的小寶貝！（圖／網友Alice Chu授權提供）

▲一起窩在沙發上看電視，就是最好的時光。（圖／網友Alice Chu授權提供）

× ▲一起窩在沙發上看電視，就是最好的時光。（圖／網友Alice Chu授權提供）

Alice Chu不甘心地將故事上傳社團，貓癡老公還發下豪言壯志，說只要貼文按讚每滿20個，就出錢買一條肉泥，可沒想到貼文散播地越來越廣、讚數越來越多，原本訂下24小時結算，但看讚數一發不可收拾，貓爹老公趕緊求饒，改從5月3號早上六點到晚上八點截止，可讚數竟也高達一萬八千個！

▲光以讚數算，竟也高達一萬八千個！（圖／網友Alice Chu授權提供）

× ▲光以讚數算，竟也高達一萬八千個！（圖／網友Alice Chu授權提供）

▲爸爸說到做到，真的下單了972條肉泥！（圖／網友Alice Chu授權提供）

× ▲爸爸說到做到，真的下單了972條肉泥！（圖／網友Alice Chu授權提供）

爸爸對著錢包頻頻拭淚，Alice Chu則開心地幫他按了下單，也說明這972條肉泥會分三份，一份給Barry，另外兩份則分給街邊浪浪和中途媽媽，不僅讓Barry有口福，也讓其他貓貓一同享受這次的快樂！

（編輯：李惠婷）