台鐵公司化草案報院　工會不滿未溝通

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台鐵企業工會也於昨日，發布快訊要求會員「全面備戰」，依各分會指示日期與時間預備「動員」。聲明強調安全才是社會期待，並訴求一年內零工安、零事故再談公司化。
台鐵企業工會今天說，工會完全不怕改革而且是非常支持改革，要求改革應先顧好工安、行車安全，現在台鐵安全問題不斷，但在公司化草案裡完全沒有與安全有關事項，交通部完全未與工會溝通就將草案送到行政院，根本毫無改革誠意，工會要求行政院先退回公司化草案，由交通部逐條與工會溝通，並先談行車安全。
台鐵企業工會並預告，如果工會未能參與公司化草案逐條討論，將會採取動作。
台鐵產業工會認為，好歹要進行勞資協商，甚至修改團體協約，才能真正往公司化方向前進，但交通部卻什麼也沒有進行，看不到改革及與員工溝通的心意。
對此，交通部長王國材回應，太魯閣號事故後，台鐵又有幾次狀況，都因未落實SOP，組織改革必須加速，過去一星期就條列重要內容與工會溝通討論，只是未提供草案，會持續與台鐵員工溝通。
王國材先前表示，台鐵在3年內完成企業化。他上周在立法院表示，台鐵企業化是參考中華郵政公司的做法，讓台鐵改制為國營公司，員工權益不受影響，同仁不會喪失公務人員資格，且隨同業務轉調公司的公務人員，仍依原適用有關法令規定，繼續任原職至離職或退休為止，也可依其意願於5年內選擇轉任。