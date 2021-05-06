台鐵公司化草案報院　工會不滿未溝通

▲台鐵408次太魯閣號列車事故，被爆料肇事的義祥工程負責人李義祥與一群工人在場邊看，但交通部政次王國材表示，照片中的大部分都不是工人。（圖／記者許家禎攝）
▲交通部長王國材（圖左）日前將台鐵公司化草案報行政院，台鐵產業及企業工會都表示不滿。（圖／NOWnews資料照，記者許家禎攝）

記者張志康/綜合報導

2021-05-06 11:43:10

在台鐵台魯閣號事故後，交通部積極推動台鐵公司化，4日交通部將「國營台鐵股份有限公司設置條例草案」報行政院。但台鐵產業工會及企業工會均不滿交通部未先與工會溝通，要求行政院退回，讓工會參與逐條討論。

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交通部長王國材昨（5）日與工會進行溝通，但雙方不歡而散，台鐵產業工會認為交通部在草案尚未與工會溝通前就先前報院，顯然是「開放態度但充耳不聞」。

台鐵企業工會也於昨日，發布快訊要求會員「全面備戰」，依各分會指示日期與時間預備「動員」。聲明強調安全才是社會期待，並訴求一年內零工安、零事故再談公司化。

台鐵企業工會今天說，工會完全不怕改革而且是非常支持改革，要求改革應先顧好工安、行車安全，現在台鐵安全問題不斷，但在公司化草案裡完全沒有與安全有關事項，交通部完全未與工會溝通就將草案送到行政院，根本毫無改革誠意，工會要求行政院先退回公司化草案，由交通部逐條與工會溝通，並先談行車安全。

台鐵企業工會並預告，如果工會未能參與公司化草案逐條討論，將會採取動作。

台鐵產業工會認為，好歹要進行勞資協商，甚至修改團體協約，才能真正往公司化方向前進，但交通部卻什麼也沒有進行，看不到改革及與員工溝通的心意。

對此，交通部長王國材回應，太魯閣號事故後，台鐵又有幾次狀況，都因未落實SOP，組織改革必須加速，過去一星期就條列重要內容與工會溝通討論，只是未提供草案，會持續與台鐵員工溝通。

王國材先前表示，台鐵在3年內完成企業化。他上周在立法院表示，台鐵企業化是參考中華郵政公司的做法，讓台鐵改制為國營公司，員工權益不受影響，同仁不會喪失公務人員資格，且隨同業務轉調公司的公務人員，仍依原適用有關法令規定，繼續任原職至離職或退休為止，也可依其意願於5年內選擇轉任。

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