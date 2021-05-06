慰勞媽咪逛街吃美食　還能來場飆速電影

為迎接母親節，百貨、餐飲業者都祭出優惠活動刺激買氣，威秀影城則推出「玩命關頭9」預售活動；義大Outlet Mall除了眾多商品促銷，還請來駐唱歌手於館內演出；「喜憨兒創作料理」在溫馨五月推出夏季新菜，台菜新滋味要讓媽咪一飽口福。





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▲義大Outlet Mall館內知名珠寶品牌、時尚精品、手錶、服飾、運動休閒等推出折扣優惠。（圖／義大Outlet Mall提供）

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全家享用母親節大餐，義大Outlet Mall館內餐廳也推出母親節限定活動，盛大改裝的莫凡彼，寬敞明亮的嶄新面貌，適合全家人逛街時小憩片刻，到店內拍照於臉書打卡，還有機會獲得2千元餐券；瓦城則於母親節當天，提供拍立得拍照服務，幫客人記錄幸福的美味時光。





▲「喜憨兒創作料理」這一季的新菜主要是改造台味料理。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.05）

× ▲「喜憨兒創作料理」這一季的新菜主要是改造台味料理。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.05）

▲「玩命關頭9」即日起於全台威秀影城開放預售。（圖／威秀影城提供）