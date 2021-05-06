慰勞媽咪逛街吃美食　還能來場飆速電影

▲「喜憨兒創作料理」在溫馨五月推出夏季新菜，台菜新滋味要讓媽咪一飽口福。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.05）
▲「喜憨兒創作料理」在溫馨五月推出夏季新菜，台菜新滋味要讓媽咪一飽口福。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.05）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-06 12:19:03

為迎接母親節，百貨、餐飲業者都祭出優惠活動刺激買氣，威秀影城則推出「玩命關頭9」預售活動；義大Outlet Mall除了眾多商品促銷，還請來駐唱歌手於館內演出；「喜憨兒創作料理」在溫馨五月推出夏季新菜，台菜新滋味要讓媽咪一飽口福。

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▲義大Outlet
▲義大Outlet Mall館內知名珠寶品牌、時尚精品、手錶、服飾、運動休閒等推出折扣優惠。（圖／義大Outlet Mall提供）
義大Outlet Mall館內知名珠寶品牌、時尚精品、手錶、服飾、運動休閒等推出折扣優惠，讓不同風格的媽媽，都能買到心怡禮物。另外，母親節當週假日，還有駐唱歌手於「羅馬天幕」演出，逛街購物也能享受美妙音樂，並將贈送精美小禮給現場女性顧客。

全家享用母親節大餐，義大Outlet Mall館內餐廳也推出母親節限定活動，盛大改裝的莫凡彼，寬敞明亮的嶄新面貌，適合全家人逛街時小憩片刻，到店內拍照於臉書打卡，還有機會獲得2千元餐券；瓦城則於母親節當天，提供拍立得拍照服務，幫客人記錄幸福的美味時光。

▲「喜憨兒創作料理」這一季的新菜主要是改造台味料理。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.05）
▲「喜憨兒創作料理」這一季的新菜主要是改造台味料理。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.05）
「喜憨兒創作料理」這一季的新菜主要是改造台味料理，其中五味海鮮甜筒沙拉，用馬鈴薯沙拉取代冰淇淋，放進甜筒中，擺入章魚和鮮蝦後再淋上五味醬，是中西合併的創意料理；涼拌櫻桃鴨捲，使用煙燻工法讓鴨肉呈現如櫻桃般色澤，獨特調味酸甜而開胃；刈包為台灣的代表性的小吃，主廚發揮創意，將主角改為爆漿噴汁的藍帶豬排，再加入酸黃瓜醬、芥末美乃滋、爽脆生菜以及番茄。餐廳採單點吃到飽的方式，每餐提供近百道的菜色選擇，即日起至5月31日止，週一至週四訂位用餐，享有5人同行，1人半價優惠。

▲「玩命關頭9」即日起於全台威秀影城開放預售。（圖／威秀影城提供）
▲「玩命關頭9」即日起於全台威秀影城開放預售。（圖／威秀影城提供）
除了逛街吃美食，眾所期盼的「玩命關頭9」即日起於全台威秀影城開放預售，凡至高雄大遠百威秀影城預購「玩命關頭9」電影票，即可領取電影限量海報，預購IMAX版電影票，再贈「電影限量吊繩」，還可當場幸運抽「玩命關頭」1-8集特映券；威秀影城更推出20週年收藏套票；而GOLD CLASS頂級影廳，即日起也推出「急速馳騁飆賽車限定套票」全台限量100組售完為止。

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