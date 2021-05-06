雙喜！田亞霍曬超音波照　宣布升格當爸

歌手田亞霍與大4歲女友穩定交往中，感情動向一直是外界關注的焦點，而今（6）日正好是他的生日，稍早他在社群媒體上親自公布喜訊，提到自己不僅升格人夫，還當了爸爸，同時也分享升格人父後的心情。

我是廣告 請繼續往下閱讀

田亞霍在IG曬出寶寶的超音波照，提到自己完成了3件人生大事，「其一，2020/5/20我和交往五年的女友在周年紀念日，完成了結婚登記，正式成為人夫，獲得了一個嶄新的身分。」也透露經歷5年的相處，他很確定太太是自己想牽著走一輩子的人。

▲田亞霍（左二）透露去年5月結婚。（圖／翻攝田亞霍IG）

至於第二件事則是他在去年12月底，從軍旅生涯畢業，並製作了人生中第一張全製作專輯，也就是好友小賴的專輯《Unlock》。而第三件事，便是他在同年年底，與老婆迎接了新生命的到來，他笑說看見驗孕棒的兩條線時，只感覺多了一份甜蜜的負擔，心中滿滿都是喜悅，「上網做了很多功課，甚至買了胎音器，只為了每天可以聽到孩子的心跳。還記得第一次在產檢時聽到寶寶的心跳，那份感動直到現在還是歷歷在目。期待著每月一次的產檢，看著小生命一天一天的長大，從米粒般的大小到小雪人的模樣，一直到現在，看得到他可愛的小手小腳。」