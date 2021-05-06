宅男騙很大！自創桃園林俊傑多個假身份網路詐騙達25萬
24歲高中肄業無業劉姓宅男號稱「桃園林俊傑」，因沉迷手遊遊戲一直遭對手虐殺，只好花錢找人代練，因沒錢竟以自學『假網拍』及利用『善意第三人帳戶』等詐術在網路上開辦多個虛擬帳號販售名牌包。高市刑大循線在桃園市逮捕劉男，並當場查扣犯案用手機等證物，經清查，初估全台共有15名被害人，受騙金額達24萬餘元；劉男訊後遭檢方以詐欺罪聲押獲准。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-06 13:43:20
經警方調查，劉男使用2支作案手機，先在Facebook上公開販售名牌包，要求被害人匯款卻藉故不出貨，另在網路語音交友平台及知名手遊，以欲儲值平台代幣及委託代打遊戲練等為由，取得8名關係人之匯款帳號，將該匯款帳號提供予前述欲購買名牌包之被害人匯款入內，致被害人陷於錯誤匯款儲值及練等，劉男從中獲取平台儲值金，用以在平台付費交友與博弈，另自遊戲中獲得高等排位殊榮。 行騙過程中，劉男為取信購買名牌包之被害人，獨自分飾2角，利用2支作案手機互傳佯稱與他人交易完成出貨之假訊息，藉以取信被害人先行匯款，犯案期間使用『桃園林俊傑』、『劉周周』、『政』、『周子洋』、Xin』、『王奕芸』等暱稱，並不斷更換照片，以躲避檢警查緝。 刑大偵五隊長吳銘雄表示，無業的劉姓男子為了讓自己的手遊「傳說對決」能晉升最高等級段位，能向其他網友炫耀，但他打了半年多段位始終沒有起色，於是決定找網路代打工作室替他晉升。因遊戲代打一季要5、6萬元，缺錢的劉男，先在臉書以市價一半的價格張貼販售名牌包的訊息，網友出價後，他要求有意購買的網友先滙錢，然後他把手遊代打工作室的帳戶提供給網友，網友把錢滙給工作室後，工作室收到錢就開始幫劉男打遊戲，但網友卻一直收不到名牌包，於是多次向劉詢問出貨事宜。劉男擔心被網友查出被騙實情，還在網路上開了多個帳號，自己跟自己聊天，再把聊天訊截圖給網友，誆稱無法出貨的原因不在他；網友因滙錢後遲遲等不到貨，懷疑遇詐，於是向警方報案。