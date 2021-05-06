宅男騙很大！自創桃園林俊傑多個假身份網路詐騙達25萬

▲劉姓男子以第三方詐騙的方式在網路上行騙，刑大目前初估有15人上當受騙。受騙金額達24萬餘元；劉男訊後遭檢方以詐欺罪聲押獲准。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲劉姓男子以第三方詐騙的方式在網路上行騙，刑大目前初估有15人上當受騙。受騙金額達24萬餘元；劉男訊後遭檢方以詐欺罪聲押獲准。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-06 13:43:20

24歲高中肄業無業劉姓宅男號稱「桃園林俊傑」，因沉迷手遊遊戲一直遭對手虐殺，只好花錢找人代練，因沒錢竟以自學『假網拍』及利用『善意第三人帳戶』等詐術在網路上開辦多個虛擬帳號販售名牌包。高市刑大循線在桃園市逮捕劉男，並當場查扣犯案用手機等證物，經清查，初估全台共有15名被害人，受騙金額達24萬餘元；劉男訊後遭檢方以詐欺罪聲押獲准。

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▲劉姓宅男號稱「桃園林俊傑」，以自學『假網拍』及利用『善意第三人帳戶』等詐術在網路上開辦多個虛擬帳號販售名牌包。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲劉姓宅男號稱「桃園林俊傑」，以自學『假網拍』及利用『善意第三人帳戶』等詐術在網路上開辦多個虛擬帳號販售名牌包。（圖／記者郭凱杰翻攝）
經警方調查，劉男使用2支作案手機，先在Facebook上公開販售名牌包，要求被害人匯款卻藉故不出貨，另在網路語音交友平台及知名手遊，以欲儲值平台代幣及委託代打遊戲練等為由，取得8名關係人之匯款帳號，將該匯款帳號提供予前述欲購買名牌包之被害人匯款入內，致被害人陷於錯誤匯款儲值及練等，劉男從中獲取平台儲值金，用以在平台付費交友與博弈，另自遊戲中獲得高等排位殊榮。

▲▲劉男開設多個虛擬身份在網路上以市價一半的價格張貼販售名牌包的訊息。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲劉男開設多個虛擬身份在網路上以市價一半的價格張貼販售名牌包的訊息。（圖／記者郭凱杰翻攝）
行騙過程中，劉男為取信購買名牌包之被害人，獨自分飾2角，利用2支作案手機互傳佯稱與他人交易完成出貨之假訊息，藉以取信被害人先行匯款，犯案期間使用『桃園林俊傑』、『劉周周』、『政』、『周子洋』、Xin』、『王奕芸』等暱稱，並不斷更換照片，以躲避檢警查緝。

▲劉男為取信購買名牌包之被害人，獨自分飾2角，利用2支作案手機互傳佯稱與他人交易完成出貨之假訊息，藉以取信被害人先行匯款。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲劉男為取信購買名牌包之被害人，獨自分飾2角，利用2支作案手機互傳佯稱與他人交易完成出貨之假訊息，藉以取信被害人先行匯款。（圖／記者郭凱杰翻攝）
刑大偵五隊長吳銘雄表示，無業的劉姓男子為了讓自己的手遊「傳說對決」能晉升最高等級段位，能向其他網友炫耀，但他打了半年多段位始終沒有起色，於是決定找網路代打工作室替他晉升。因遊戲代打一季要5、6萬元，缺錢的劉男，先在臉書以市價一半的價格張貼販售名牌包的訊息，網友出價後，他要求有意購買的網友先滙錢，然後他把手遊代打工作室的帳戶提供給網友，網友把錢滙給工作室後，工作室收到錢就開始幫劉男打遊戲，但網友卻一直收不到名牌包，於是多次向劉詢問出貨事宜。劉男擔心被網友查出被騙實情，還在網路上開了多個帳號，自己跟自己聊天，再把聊天訊截圖給網友，誆稱無法出貨的原因不在他；網友因滙錢後遲遲等不到貨，懷疑遇詐，於是向警方報案。

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