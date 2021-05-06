NBA／擺爛？才跟拓荒者示好 愛神卻創難堪紀錄恐難交易
騎士當家球星「愛神」Kevin Love日前才向拓荒者示好，表示能回到家鄉球隊打球是一大幸事，不過今(6)日對上拓荒者，雖拿下全隊最高18分8籃板，但影響比賽的正負值-45，創下近9年來騎士球員單場最差。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-06 12:35:53
Love本季因傷缺席了大半賽事，回歸後表現也不理想，日前在比賽中還發生一次離譜行徑，直接將球拍給對手，情緒失控也讓他成為眾矢之的，加上騎士決心重建，雙方分手是早晚的事。
《Cleveland Advertiser》記者Chris Fedor報導，騎士和Love還沒商討過買斷事宜，買斷需要Love放棄一部分薪水，而Love目前的交易價值不高，騎士多次告訴Love要離開最好的辦法就是打出更好的表現，提高自己的交易價值。
Love今天有大好機會在先前示好過的拓荒者面前好好表現，但他沒能把握機會，雖拿下全隊最高18分8籃板，但影響比賽的正負值-45，根據美國媒體統計，這是自2012年的Antawn Jamison以來，單場正負值最低的騎士球員，如此表現恐怕拓荒者也不想要。
騎士目前吞下8連敗，排在東區第14，確定無緣季後賽，而拓荒者名列西區第7，距離第6的衛冕軍湖人只有0.5場勝差，有機會搶前6，免打附加賽直接晉級季後賽。