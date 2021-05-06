駐印代表處6人確診　外交部：積極安排後送事宜

▲外交部亞東太平洋司司長曾瑞利表示，台越旅遊泡泡目前沒有規劃。（圖／記者呂炯昌，2021.03.09）
▲針對駐印辦事處6名同仁確診一事，外交部亞東太平洋司司長曾瑞利6日表示，已積極洽詢相關後送事宜，最快這一兩天內會有結果。（資料照／記者呂炯昌攝，2021.03.09）

記者丁上程／台北報導

2021-05-06 12:44:06｜2021-05-06 12:46:12

新冠肺炎疫情在國際逐漸升溫，其中印度方面疫情尤其嚴峻，我國駐印代表處也受到影響，一共有6人確診，且其中一人是重症。對此外交部今（6）日上午召開例行性記者會時，外交部亞太司曾瑞利表示，已經有包含確診人員在內的數名人士希望能夠返國，外交部方面也正積極洽詢後送事宜，最快這一兩天會有結果。

我是廣告 請繼續往下閱讀

曾瑞利表示，旅居印度僑民和台商20人確診，9位痊癒、8位輕症居家隔離、2位住院、1位病逝。目前除了日航仍有航班，也正透過良友旅行社安排包機，已經有80餘人報名搭乘。而針對外界頻頻詢問，是否疫情已經嚴重到「撤僑」等級，曾瑞利直言，撤僑一詞的定義有其嚴肅意涵，且是一種外交手段，由政府把旅居國外僑胞接回。但依目前印度的狀況，政府僅是協助有意願想回來的僑民。

而針對代表處的確診情況，曾瑞利指出，目前已累計6人確診，包括2名駐外人員與4名雇員。目前已經有掌握部分同事想回國治療外館，且駐外人員都有投保，保險方案中包括緊急後送，必須要有合格醫院的醫師評估報告，有一位狀況比較嚴重，正在積極接洽安排後送事宜，最快這一兩天會有結果。

而針對駐印代表處同仁們施打疫苗的情況，曾瑞利說，按照規定原本就有提供相關人員及眷屬免費施打疫苗，目前進度是45歲以上同仁已先行施打第一劑，不過因為印度境內疫苗嚴重短缺，所以45歲以上人員的第二季疫苗以及其他人員的施打計畫，目前已經暫緩。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
89.87%10.13%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
19.15%80.85%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
71.14%28.86%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀