駐印代表處6人確診　外交部：積極安排後送事宜

新冠肺炎疫情在國際逐漸升溫，其中印度方面疫情尤其嚴峻，我國駐印代表處也受到影響，一共有6人確診，且其中一人是重症。對此外交部今（6）日上午召開例行性記者會時，外交部亞太司曾瑞利表示，已經有包含確診人員在內的數名人士希望能夠返國，外交部方面也正積極洽詢後送事宜，最快這一兩天會有結果。





我是廣告 請繼續往下閱讀

曾瑞利表示，旅居印度僑民和台商20人確診，9位痊癒、8位輕症居家隔離、2位住院、1位病逝。目前除了日航仍有航班，也正透過良友旅行社安排包機，已經有80餘人報名搭乘。而針對外界頻頻詢問，是否疫情已經嚴重到「撤僑」等級，曾瑞利直言，撤僑一詞的定義有其嚴肅意涵，且是一種外交手段，由政府把旅居國外僑胞接回。但依目前印度的狀況，政府僅是協助有意願想回來的僑民。





而針對代表處的確診情況，曾瑞利指出，目前已累計6人確診，包括2名駐外人員與4名雇員。目前已經有掌握部分同事想回國治療外館，且駐外人員都有投保，保險方案中包括緊急後送，必須要有合格醫院的醫師評估報告，有一位狀況比較嚴重，正在積極接洽安排後送事宜，最快這一兩天會有結果。





而針對駐印代表處同仁們施打疫苗的情況，曾瑞利說，按照規定原本就有提供相關人員及眷屬免費施打疫苗，目前進度是45歲以上同仁已先行施打第一劑，不過因為印度境內疫苗嚴重短缺，所以45歲以上人員的第二季疫苗以及其他人員的施打計畫，目前已經暫緩。



