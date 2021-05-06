「民進黨掃黑玩假的」　國民黨團：他們不敢動黃承國

國民黨團
▲對於民進黨宣示掃黑，國民黨團表示沒有處理國策顧問黃承國就是玩假的。（圖／國民黨團提供）

記者吳承翰／台北報導

2021-05-06 12:57:24

民進黨近日因前黨員趙介佑參與幫派事務，全黨深陷染黑陰影，昨（5）日中常會後，民進黨秘書長林錫耀宣示將落實排黑條款，並建置網路查詢系統，透過AI的方式稽查每位黨員是否有前科、黑道背景。但身為最大在野黨的國民黨完全不買單，日前跟國策顧問黃承國槓上的國民黨團書記長鄭麗文再點名黃，鄭說「要看民進黨掃黑的決心，就看他們怎麼處理現在舉國皆知、法院認證的大黑道黃承國。」

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近來多起警察與幫派之間的糾紛，讓全台灣都陷入「黑道治國」的恐懼，甚至連總統蔡英文都罕見地出面，為此事道歉，也要求林錫耀重新檢討入黨制度，而林也立刻拿出對策，將以AI的方式稽查每個黨員的背景。

國民黨團總召費鴻泰聽到林錫耀的說法後，直笑林錫耀「內行人講外行話」，因為透過網路，只能到司法院查這個人有沒有前科，但黑道作奸犯科、遊走在法律邊緣的人這麼多，不會每個幫眾都被抓到過，如果民進黨真有心，可以修法要求黑道公布他們「公司」的成員，否則就觸犯偽造文書罪。

國民黨團書記長鄭麗文則說，林錫耀不敢動真正的黑道黃承國，但總統都震怒了，他總要拿出點辦法，如果透過系統真的抓到黑道，他們還可以大內宣說「民進黨掃黑多有決心」，但現在法院認證、多次出席北聯幫餐會及紀念活動的大黑道黃承國，現在全台灣都知道他的來歷了，國民黨團等著看他們怎麼處理黃，才知道民進黨玩真的還玩假的。

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