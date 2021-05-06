NBA／沒人想在季後賽碰到他！柯瑞場均5.3顆三分球創新高

Stephen Curry
▲勇士頭號射手Stephen Curry手感火燙本季場均命中5.3顆三分球，寫下生涯新高，有球探直呼，沒有球隊想在單淘汰的比賽中碰上Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-06 13:22:52｜2021-05-06 13:55:38

有機會奪下本季聯盟得分王的勇士當家球星Stephen Curry(柯瑞)近期手感火燙，根據統計，本季場均命中5.3顆三分球，寫下生涯新高，有球探直呼，沒有球隊想在單淘汰的比賽中碰上Curry。

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Curry昨天面對鵜鶘轟進8顆三分球，本季累積307顆，生涯第4次單季至少命中300顆三分球，聯盟除了Curry外只有James Harden能夠踏進「300俱樂部」，更凸顯Curry的過人之處。

根據統計，Curry本季至今場均三分球出手12.4次，可命中5.3顆，皆是他NBA生涯12年來的新高，而命中率4成26也維持一定高水準。目前場均31.5分，勝過巫師Bradley Beal暫居聯盟得分王。

有球探就表示，「沒有人會在附加賽中害怕勇士，但沒有球隊想在單淘汰制的比賽中遇到Curry。」就怕Curry的臨場表現太狂，沒人能守住他。勇士目前排在西區第9，需打附加賽搶季後賽門票。

不過Curry仍是相當謙虛，「我的第1場NBA比賽，只投了1次三分球，前10場一共也才出手17次，沒有人能預測得到12年後的發展。我可以幻想這一切成就，但要讓美夢成真，必須建立在現實中所努力的基礎上。」

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