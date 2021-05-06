機場人員打疫苗該排第一順位？李秉穎：國際間會笑死

疫苗接種順序設置錯誤而導致。今（6）日指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎上廣播節目時，認為這些言論都是「馬後砲」，真的把機組人員施打疫苗的次序，放到醫護人員之前，會成為國際笑話。

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李秉穎說，許多言論真的就是「馬後砲」，

在台灣還沒買到疫苗時，

，現在疫苗買到了，又說指揮中心定的疫苗接種順序錯誤，國際間

李秉穎直言，看到很多機組人員感染，就說

李秉穎也分析，事情不能只看當下，除了有華航延伸出的群聚案外，在部桃案跟林口某醫學中心的院內感染事件，當時林口的醫學中心

李秉穎進一步表示，

醫院收治的是確診病患，跟旅館或是航空機組員則是有可能接觸到確診者，

讓機組員優先接種的言論，「會讓國際笑死」。