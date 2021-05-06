機場人員打疫苗該排第一順位？李秉穎：國際間會笑死

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎。（圖／指揮中心提供）
▲今（6）日指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎上廣播節目時，認為這些言論都是「馬後砲」，真的把機組人員施打疫苗的次序，放到醫護人員之前，會成為國際笑話。（圖／指揮中心提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-06 13:40:13

華航、諾富特群聚案讓疫情升溫，日前台北市長柯文哲認為造成這起群聚的關鍵，是指揮中心把疫苗接種順序設置錯誤而導致。今（6）日指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎上廣播節目時，認為這些言論都是「馬後砲」，真的把機組人員施打疫苗的次序，放到醫護人員之前，會成為國際笑話。

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李秉穎說，許多言論真的就是「馬後砲」，什麼都可以罵，在台灣還沒買到疫苗時，一直批評買不到疫苗，現在疫苗買到了，又說指揮中心定的疫苗接種順序錯誤，國際間沒有人把機組員施打次序擺第一的，世界上所有國家都是醫護人員第一，因為醫護人員病倒，醫療體系就會崩潰。

李秉穎直言，看到很多機組人員感染，就說機組員較危險，那假設今天是防疫車隊的司機被感染，「你又可以再嘴了啊」，這都是馬後砲，更不符合事實，一般都是醫護人員第一。

李秉穎也分析，事情不能只看當下，除了有華航延伸出的群聚案外，在部桃案跟林口某醫學中心的院內感染事件，當時林口的醫學中心關了多少病房、影響多少病人？這兩個事件加起來的影響範圍，對比華航這起事件，哪個更重要？

李秉穎進一步表示，醫院收治的是確診病患，跟旅館或是航空機組員則是有可能接觸到確診者，讓機組員優先接種的言論，「會讓國際笑死」。

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