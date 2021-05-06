擁抱海洋　海洋委員會推動國家海洋日系列活動

海洋委員會將於5月29日至6月8日，在基隆市等地，辦理第2屆國家海洋日系列活動，以一起攜手擁抱海洋，共同推動國家海洋日系列活動。 我是廣告 請繼續往下閱讀 海洋委員會政務副主任委員蔡清標表示，聯合國將每年的6月8日訂為世界海洋日，我國於108年11月1日通過海洋基本法，訂6月8日為國家海洋日，海洋委員會已於109年在高雄市舉辦第1屆慶祝活動，而今(110)年更將參照聯合國「世界海洋日」之主題「海洋：生活與生計(THE OCEAN: LIFE AND LIVELIHOODS)」，結合基隆市政府等機關與民間團體，以「嶼海共生、生生不息」為核心理念，將於5月29日至6月8日辦理第2屆國家海洋日系列活動。蔡清標指出，海洋委員會所規劃的系列活動，將自5月29日之海大畢業生挑戰基隆嶼起跑，並接續辦理2021台灣海洋青年論壇、基隆國際帆船賽、淨海活動(環保艦隊、潛戰將)、水域活動(立槳、獨木舟)、海洋教育與人才培育論壇、海洋市集、海洋成果展、海洋科技教育活動、船艦參訪、海上水域安全教育活動、海洋音樂祭、2021台灣海洋國際論壇等13項活動。蔡清標希望藉由第2屆國家海洋日系列活動，讓全民更瞭解行政院自去(109)年7月開始推動之「向海致敬」政策，展現「淨海」、「知海」、「近海」與「進海」的政策內涵與施政成果，並邀請民眾攜手擁抱海洋、加入歡慶國家海洋日，共同向「生態永續、海域安全、產業繁榮」的海洋國家願景大步邁進。台澳韓海關跨國合作 高雄關查獲轉口櫃匿藏未稅菸品漁船充當倉庫 海巡署岸巡隊跟監埋伏查獲私菸走輸小綠人要注意！自體免疫疾病當心續發肺動脈高壓開瓶喝黑松，居然開到一台車！ 超爽Der ！257