擁抱海洋　海洋委員會推動國家海洋日系列活動

▲海洋委員會推動國家海洋日系列活動。(圖／記者黃守作攝，2021.05.06)
▲海洋委員會推動國家海洋日系列活動。(圖／海委會提供，2021.05.06)

記者黃守作／高雄報導

2021-05-06 15:00:00

海洋委員會將於5月29日至6月8日，在基隆市等地，辦理第2屆國家海洋日系列活動，以一起攜手擁抱海洋，共同推動國家海洋日系列活動。

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海洋委員會政務副主任委員蔡清標表示，聯合國將每年的6月8日訂為世界海洋日，我國於108年11月1日通過海洋基本法，訂6月8日為國家海洋日，海洋委員會已於109年在高雄市舉辦第1屆慶祝活動，而今(110)年更將參照聯合國「世界海洋日」之主題「海洋：生活與生計(THE OCEAN: LIFE AND LIVELIHOODS)」，結合基隆市政府等機關與民間團體，以「嶼海共生、生生不息」為核心理念，將於5月29日至6月8日辦理第2屆國家海洋日系列活動。

蔡清標指出，海洋委員會所規劃的系列活動，將自5月29日之海大畢業生挑戰基隆嶼起跑，並接續辦理2021台灣海洋青年論壇、基隆國際帆船賽、淨海活動(環保艦隊、潛戰將)、水域活動(立槳、獨木舟)、海洋教育與人才培育論壇、海洋市集、海洋成果展、海洋科技教育活動、船艦參訪、海上水域安全教育活動、海洋音樂祭、2021台灣海洋國際論壇等13項活動。

蔡清標希望藉由第2屆國家海洋日系列活動，讓全民更瞭解行政院自去(109)年7月開始推動之「向海致敬」政策，展現「淨海」、「知海」、「近海」與「進海」的政策內涵與施政成果，並邀請民眾攜手擁抱海洋、加入歡慶國家海洋日，共同向「生態永續、海域安全、產業繁榮」的海洋國家願景大步邁進。

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