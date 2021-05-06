母親節大禮　政院推3大政策打造友善孕育生養環境

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而為了更周全照顧所有懷孕婦女，衛生福利部參照醫學實證和國際作法，將現行免費提供10次產前檢查增加至14次、新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波，及調高產檢診察費及檢驗費用，以提升產檢品質，降低妊娠與生產併發症，減少孕婦和新生兒死亡。預估每年將投入12.5億元、16餘萬孕婦受惠。
另外，為配合產檢次數增加，勞動部也將現行5日產檢假增加為7日，增加的2天薪資，由政府全額補助，不加重雇主負擔；目前育嬰留職停一次只能申請6個月，請父母無法同時請假，未來不僅育嬰留停天數更彈性，就連父母也能同時請假；原本6成投保薪資之育嬰留職停薪津貼外，政府將另給予2成投保薪資補助，薪資替代率可達8成，讓育兒父母無後顧之憂，安心照顧陪伴幼兒。
行政院院長蘇貞昌表示，自總統蔡英文就職以來，育兒相關經費已經從就任第1年的150億到今年的550億，未來將逐年增加，明年就會到達850億、2023年相關預算就有近千億。政府要從0到6歲，甚至提早到0歲前，育嬰、育兒整個階段都由國家和民眾一起養；這次修正的相關境費及補助將在7月1日上路，軍公教勞一體適用。
蘇貞昌提到，台灣是全世界出生率最低的國家，年輕人之所以不敢生，錢並不是唯一因素，而是社會支持的力量與友善的環境，所以政府要努力打造友善環境。除了修法，蘇貞昌也要求各部會提供自身力量，拿出魄力、誠意與政策，從懷孕前的圓夢，到懷孕期間的祝福和幫忙，一直到生產前的產檢，產後育嬰，育兒一直到6歲，拿出最好的辦法，改善台灣少子女化問題。