酒駕撞死黃暐瀚媽媽　肇事者前一天才被查獲酒駕送辦

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市方姓男子5日凌晨酒後開車撞死名嘴黃暐瀚的媽媽陳婦，台中市警方今天發現，方男4日凌晨3時多曾在西屯區因闖紅燈遭警方攔下盤查且酒測值超標，被依公共危險罪嫌送辦。





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檢警查出，5日凌晨3時28分，30歲方男駕駛賓士自小客車沿東興路一段往北方向直行，70歲陳婦當時沿樹義一巷往西方向步行橫越馬路，雙方於路口發生碰撞，陳婦左腳骨折、顱內出血，送醫搶救後仍傷重不治。





全案移送檢方偵辦後，檢方認定，方男有勾串證人、滅證及逃亡之虞，依涉犯刑法酒駕不能安全駕駛而致人於死罪，向法院聲請羈押。台中地院今天凌晨召開羈押庭，法官經閱卷、勘驗相關證據後，裁定收押禁見。





台中市警察局第六分局發現，方男於4日凌晨3時多，被巡邏員警在西屯區惠來路與櫻花路口發現開車違規闖紅燈，員警尾隨到文心路與櫻花路口停等紅燈時，將方男攔下進行盤查。





警方指出，員警發現駕駛方男身上有酒味，經實施酒測，結果酒測值超標，依公共危險罪嫌移送法辦，沒想到，方男前一天才因酒駕被移送法辦，第二天再度酒駕，而且還肇事撞死行人。（編輯：陳仁華）1100506



