親藍商人賣國軍美豬？藍黨團：不護短、但為何國防部不擋
海軍副食品供應站遭人檢舉販售外包裝寫台豬、內包裝寫美豬的里肌豬排，促轉會前副研究員吳佩蓉爆料，指賣給海軍這項商品的廠商、欣樂食品負責人朱文煌，他父親朱坤塗曾任國民黨黨營事業欣雄天然氣總經理，和國民黨關係密切。今（6）日立法院國民黨團被問及此議題時，黨團總召費鴻泰表示，如果爆料屬實，國民黨不會護短。黨團書記長鄭麗文強調，廠商也是透過合法管道進口美豬，他問為何國防部宣示不讓軍人吃美豬，現在卻頂不住壓力，違背承諾？
記者吳承翰／台北報導
2021-05-06 13:50:18
費鴻泰說，他們在4月底就曾地毯式搜查台北市大賣場，卻只發現一款德國香腸，上面產地寫美國，但截至目前，台灣已經進口超過1千噸美豬，究竟這些美豬流向哪去，衛福部長陳時中、農委會主委陳吉中無法交代。
鄭麗文點出，政府開放美豬，廠商進口、加工、販售，一切合法，但問題是，為什麼國防部要配合，讓這些美豬流入軍中、要讓軍人來消化這些台灣人避之唯恐不及的豬肉？
鄭麗文質疑，在審查萊豬行政命令時，國防部還掛保證，不會讓軍人吃到美豬，那現在是誰給他們壓力，連國防部長都擋不下來，必須偷偷摸摸地讓軍人吃下肚，以及軍隊被入侵了，現在校園食安誰能保證，陳吉仲、陳時中不能再帶風向，應該下令徹查。