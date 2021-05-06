內幕／小毒蟲動搖黨本？綠營派系互打　蔡英文撂話止戰

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而在蔡英文對外談話、軟性道歉之前，稍早中常會內，她更直接對內撂下重話。據了解，昨天中常會內，輪到秘書長林錫耀例行報告時，他強調黨內已經有既定的排黑條款，只要涉入組織犯罪者，不得入黨，對於黨職選舉規定更加嚴苛，問題是在沒確切落實。
林錫耀報告後，湧言會中常委王定宇及正國會中常委陳亭妃接連提出對排黑條款中的相互矛盾之處的質疑，新系中常委梁文傑也說，一般企業要求求職者附上「良民證」，強調是否可討論此方案。
經過不同派系中常委連番發言後，最後輪到近來爭議纏身的中常委黃承國，他主動舉手發表意見提到，外面很多媒體等著要訪問他，他對於近日爭議先對黨內各位表示抱歉，黃承國也忍不住喊冤，強調自己與此事（趙介佑涉毒案）八竿子打不著，是有派系刻意操作，「黨員是誰的，都有DNA，不該別人家小孩的事，弄成好像是我小孩的事。」
黃承國接著說，「這個人（趙介佑）是誰推薦的（入黨）？是我？還是何志偉或李世皓？去查就知道了 」，但黨中央或地方黨部都沒有這個動作，他對著蔡英文的面強調自己真的是無辜，不論黨中央怎麼做，他都會尊重。據透露，被黃承國當場點名的何志偉則沒有發言，一臉鐵青沈默地坐在位子上。
在所有人發表意見後，蔡英文沈默數秒，開始發言表示，最近事情，大家一定會想到說，「怎麼民進黨老毛病又回來了？」言下之意，她直接將近日黑道爭議如滾雪球般擴大，定調在多為派系衝突操作導致。蔡表示，2018年大敗後，2019年開始的總統大選，民進黨很團結地打了一場選戰，立委席次也過半，好不容易支持者回來，也願意相信民進黨。
「但是若大家只是堅持自己的想法，這黨其實是很脆弱的。」蔡英文說，民進黨好不容易很辛苦地走到現在，民眾的反應一再凸顯民進黨執政是正面可信任的。這次爆發的風波，她坦言，「自己身為黨主席有失職之處」，但也是提醒黨內各位，「黨的未來在大家的身上。」蔡英文說完後，中常會便結束，與會人士轉述，當時氣氛很低迷，主席一番話講得很沉又很重，重重地搥在在場的人心中。
民進黨內人士分析，其實這次黑道爭議，民進黨引火燒身，很大問題出自於黨內派系。趙介佑事件發生當下，黨內矛頭指向英系，後來英系回擊認為是綠色友誼連線有意對外放話，市黨部主委吳怡農第一次開會沒即時將趙介佑開除，最後終引爆兩派系矛盾，趙映光又發了一個「永遠支持何志偉」的聲明，根本是將糾紛檯面化。蔡英文中常會上這番話也直接劍指黨內派系，要大家不要再對外放話、對內攻擊，到此為止之意。
有趣的是，在蔡英文中常會內、會後一番談話之前，英系召集人劉櫂豪搶先在臉書貼出聲明，先是指英系並非正規派系，而是一群「挺蔡英文」的民進黨人因理念相同組成，比起傳統派系，他們更像「挺英派」。接著提到黨內鬥爭都喜歡貼對方標籤、派系化，「這不是挺蔡英文而是傷害我們自己，傷害黨。」論調與蔡英文在中常會上一席話不謀而合。
黨內人士解讀，劉櫂豪這番話一定經過蔡英文身邊的高人指點，也有畫下終戰休止符的用意，否則兩派系互鬥，最後會把全黨一起拉下海。
上述人士提到，蔡英文對於黃承國仍有一定信任程度，畢竟黃承國在蔡英文接任黨主席以來，就是這些英系要角陳明文、洪耀福一路相挺，昨天蔡英文一席話雖然是接在黃承國後談，但談的多為黨內派系問題，呼籲的方向是停止互相攻訐，民進黨中央也將這次黑道爭議把事件定位在黨內派系相爭問題，「否則一個小毒蟲，怎麼會有本事動搖黨本？」