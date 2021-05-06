亞斯伯格症兒當「遺物整理師」　傳遞死者訊息感動李玉璽

韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》故事選用特殊職業「遺物整理師」做為題材，故事以一間父子經營的遺物整理公司為背景，但父親因一場意外關係，由李帝勳擔任小朋友的監護人，他出獄後與具有亞斯伯格症特質的侄子生活，2人透過整理遺物發現往生者遺留的故事，並將其未能傳遞出去的訊息轉達給遺族，把悲傷轉成感性回憶，動容故事讓李玉璽泛淚，他呼籲觀眾：「要勇敢地表達愛才不會留下太多的遺憾！」
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《Move to Heaven：我是遺物整理師》故事隨性且角色人生波折不斷。李帝勳困在自己的不堪過去，直到遇見具有亞斯伯格症特質，生活卻過得井然有序的侄子陳俊翔，反差極大的2人，彆扭同居三個月後，他們透過了解而解開內心的結，逐漸成長為彼此真正的家人。
為了讓更多人了解該劇感人和療癒之處，Netflix邀請李玉璽搶先試片，他觀影完後透露自己不容易落淚，但故事卻讓他紅眼眶，表示在看本劇前，不知道有「遺物整理師」的職業，透過10集不同故事劇情以及人物背景設定，感受到不同的溫馨感傷與遺憾，同時反思自己，會不會把身邊朋友與家人對自己的好視為理所當然，呼籲大家「不要失去了才懂得珍惜」、「要勇敢的表達愛才不會留下太多的遺憾」，也認為母親節即將到來，不管平日多忙碌「愛要及時說出口」。《Move to Heaven：我是遺物整理師》一季10集，5月14日下午3點獨家於Netflix同步190國家上線。