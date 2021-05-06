快訊／集中檢疫所再揪出本土個案！諾富特工程部員工染疫

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例(案1174)，為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館工程部員工，近期無出國史，因業務需要，經常與房務部往來，並與案1120及案1129有密切接觸。

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指揮中心表示，案1174於4月29日配合機場防疫旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢之核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月3日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等情形，5月4日回報症狀後，由檢疫所安排至醫院採檢，於今日確診(Ct值17)。由於個案發病前2天至住院隔離前皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，該旅館截至目前共計5名員工確診(案1120、案1127至案1129、案1174)；另4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共80人，皆已採檢核酸及血清抗體，其中核酸檢測73人陰性、1人陽性(案1145)、6人檢驗中；血清抗體61人陰性、19人檢驗中。

▲指揮中心今（6）日又公布一例本土案例，諾富特飯店工程部員工確診，目前整案累計29例確診、其中17例是本土。（圖／NOWnews製表）

另外，國內也宣布國內新增12例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1162至案1167、案1171至案1173)、越南(案1168及案1169)及印尼(案1170)入境。

指揮中心表示，案1162至案1166均為菲律賓籍移工，分別為3女2男，年齡介於3 0多歲至40多歲，今(2021)年4月21日來臺工作，皆持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月4日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值介於26至34)。5名個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1167為菲律賓籍30多歲男性漁工，今年4月22日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月5日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1168及案1169均為越南籍20多歲女性移工，今年4月19日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月4日進行檢疫期滿採檢，於今日確診(案1168 Ct值：23；案1169 Ct值：23)。已掌握個案接觸者25人，其中6人列居家隔離；另19人因有適當防護，列自我健康監測。

案1170為印尼籍20多歲男性漁工，今年4月22日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月5日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1171為菲律賓籍20多歲男性移工，今年4月14日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月27日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果為陰性；個案因工作需要，5月5日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32)。已掌握接觸者12人，因有適當防護，列自我健康監測。

案1172為菲律賓籍10多歲女性，今年4月22日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；5月5日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值33)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1173為菲律賓籍20多歲女性，今年5月4日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因發燒攔檢，並後送就醫採檢，於今日確診(Ct值18)。已掌握個案接觸者18人，其中9人為同行來臺者，持續於集中檢疫所隔離；另9人為同班機前後兩排座位旅客，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計212,632例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含210,385例排除)，其中1,173例確診，分別為1,028例境外移入，95例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及11例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,075人解除隔離、86人住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增12例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1162至案1167、案1171至案1173)、越南(案1168及案1169)及印尼(案1170)入境。