習近平被冠「舵手」　美情報部門指「想當毛澤東第二」

中國國家主席習近平在去年第19屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）之後，被冠上了「舵手」的封號，引起了美國情報部門關注。因為這個稱號是毛澤東時代最高的稱號，有分析人士認為，習近平這個舉動很明顯是想要成為毛澤東第二。





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美國《華盛頓郵報》在3日的報導中指出，美國國防情報局局長巴里爾（Scott D. Berrier）在軍事委員聽證會上，提及習近平被封為「舵手」封號一事。代表著習近平繼續掌權，並且還在黨內有獨特的地位，因為上一個使用這個稱號的人是中國前國家主席毛澤東。





▲有分析人士認為，中國國家主席習近平計畫在中共極端體制下鞏固政權，有成為毛澤東第二的意圖。圖為北京街景。（圖／美聯社／達志影像）

巴里爾表示，在去年10月的五中全會之後，官方公報稱習近平是「全黨的核心領航掌舵」，代表習近平在黨內、軍隊、中國社會等各方面都牢牢掌握控制權。巴里爾進一步分析，習近平的地位在去年的五中全會後，出現了重大變化。





在去年官方公報中，稱有了習近平作為「核心領航掌舵」，「就能夠站勝前進道路上出現的各種艱難險阻」，而2018年時，習近平的心腹栗戰書也在兩會發言時說，習近平是「新時代中國特色社會主義國家的掌舵者、人民的領路人。」





有分析人士認為習近平計畫提高自己的權威，鞏固自己的政治地位，明顯想要成為毛澤東第二。





中國問題專家章家敦也轉貼了《華盛頓郵報》的報導，並表示「有許多中國專家認為，習近平不會把中國帶回毛時代，但他現在正在這麼做，這不會有好結果。」



