環團支持增氣減煤　中市府重申汰舊換新

環團支持增氣減煤　中市府重申汰舊換新
▲環團與民進黨市議會黨團舉行中火「誰是減煤王」及改善空污與保護藻礁可並存的記者會(圖／柳榮俊攝2021.5.6)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-06 14:50:45

臺灣環境公義協會、中台灣教授協會、水源地文教基金會等民間團體與民進黨市議會黨團今(6)日在台中市議會舉行中火「誰是減煤王」及改善空污與保護藻礁可並存的記者會，指出台中真正的減煤政策制定者是林佳龍；台灣環境公義協會理事長洪正中表示，若非林佳龍時期制定管制生煤自治條例，要求中火四年內需減煤四成，盧秀燕不可能有任何減煤成績。

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環保局指出，環保團體表示「真正會造成空污的就是燃煤量」顯見減少高污染的燃煤發電是大家的共識，感謝環保團體肯定市府的堅持。生煤管制自治條例在前市長林佳龍任內通過、盧市長任內落實並大步邁向減煤目標，才能達到目前的減煤成果，並且大幅改善空污。

洪正中表示，對於國民黨與盧秀燕的「搶功」不以為然，他指出，在他環保局長任內規劃減煤措施、訂定並通過的管制生煤自治條例，即要求中火須在四年內減煤四成；而中火也確實依規定逐年減少燃煤量，從2016至2020年，中火用煤量從1839萬噸減至1229萬噸。中火依據核定量，也確實在四年內減煤四成。

民進黨市黨部主委李天生、黨團副總召張耀中、書記長周永鴻、副書記長黃守達痛批盧秀燕利用都審卡燃氣，把台電當提款機，減煤自治條例是民進黨的林佳龍所訂，減煤有成效也是在林佳龍時代，呼籲盧秀燕不要再卡燃氣機組。

周永鴻指出，台中的空氣PM 2.5 在林佳龍時期逐年下降，盧秀燕執政時又逐漸回升，盧市府卻把上任僅數天的2018年收割成自己政績。盧市府不懂機組備而不用的道理，只想把中火當提款機，不斷阻擋增氣減煤。

周永鴻批評國民黨和盧市府，應該把問題講清楚，而不要用單一議題假關心環保之名，行阻擋能源轉型之實。

台中市民間團體表示，盧秀燕並沒有做任何規劃之空污改善計畫、只是依據林佳龍時期訂定的管制生煤條例執行，中火最終依核定量減四成，但盧秀燕堅持依實際使用量減四成計算，造成台電與台中市政府之間屢有爭議；但依實際減煤數量而言，確實是在蔡英文任內減少了600萬噸，而且，訂定並通過管制條例的人，則是林佳龍。

洪正中等人對於盧秀燕市府團隊一再以非相關的都審卡住中火推動燃氣機組的建置，深感難以理解。中央已決定建置一座燃氣機組即除役二部燃煤機組；已通過環評的兩座燃氣機組將可取代四座燃煤機組。一座煤氣機組的空污量是燃煤機組的十分之一，盧市府團隊卻一再阻撓燃氣機組的建置，反而造成既有空污量的持續存在，如此工程延誤一天，空污量就一天不能減少，盧市長減空污保護市民健康的理想何在？

中台灣教授協會理事蘇勳壁表示，非核、減煤及救藻礁是台灣人一致的目標，但前提都必須在保證台灣電量安全下才能堅持。

她表示，行政院提出三接外推加浮動式方案，可創造雙贏，讓國人不必在二者選一，中台灣教授協會支持，也反問提三接要離岸5公里的公投的團體，是否讓連署人了解台灣可能面臨電量不安全的缺電危機等5個問題。

中市府表示，市長盧秀燕上任後，將空污改善列為首要目標，持續落實「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，並成立專案小組查獲中火7次放流水超標，才迫使中火用煤量大幅削減、創歷年新低，也讓台中去年PM2.5降至15.4微克/立方公尺；對於中央宣告生煤條例部分無效，限縮市府管制權限，市府表達遺憾與不解，重申燃煤機組汰舊換新的一貫立場，全力守護市民健康。

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