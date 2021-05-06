本土個案連爆環如何究責？陳時中：違規處罰、權責弄清楚

指揮中心
▲指揮中心針對華航機組員染疫擴及到防疫旅館也群聚的究責進行說明。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-06 14:52:41｜2021-05-06 14:57:06

華航機師染疫風波延燒到諾富特飯店群聚感染，至今（6）日已累計29人確診新冠肺炎，其中有17例為本土個案，針對這起染疫該如何究責，指揮官陳時中表示，有違規該處罰就處罰，至於有需要改進或是把權責弄得更清楚的部分，今天下午會再跟相關單位一起討論，讓大家知道確切的權責範圍在哪裡。

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指揮中心今日公布華航機組員清零計畫，並宣佈即日起啟動居家防疫管理措施新制，陳時中表示，在經過昨天晚上跟專家、華航與民航局討論過後，為確保機組員之間的健康安全，擬定了這樣一個計畫，現在目前有97.5%以上的人都重複驗過，並沒有陽性數目增加的情況。

陳時中說，機組員在外站管理上很重要，因為到了境外，不管是人的接觸還是場地接觸都有風險，我們也要求航空公司根據WHO訂定的旅館防疫準則，修訂整個流程跟檢查表，都要符合所有規範，以確保外站的安全。

至於有沒有擴大到其他航空公司都要比照辦理？陳時中說明，目前其他家沒有群聚情形，不需要採取類似的防疫管制。

陳時中提到，感染源的可能有很多種，目前是偏向從國外帶回來的病毒，並在防疫旅館有一個傳播鏈，不過後續也需要有更多的資料，像是基因定序再來觀察。

媒體問到，整起風波是由華航機師開始，是否會進行相關的究責？陳時中說，有違規該處罰就處罰，但這也很難講，該怎麼樣的究責，會依違規違法事項來根據相關現在有的規定裁罰，而是否要改進或是權責更清楚部分，今天下午五點會請桃園市政府跟民航局還有華航，大家一起來做個討論，把整個事件更清楚讓大家知道權責範圍在哪裡。

▲指揮中心今（6）日又公布一例本土案例，諾富特飯店工程部員工確診，目前整案累計29例確診、其中17例是本土。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心今（6）日又公布一例本土案例，諾富特飯店工程部員工確診，目前整案累計29例確診、其中17例是本土。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
91.3%8.7%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.45%81.55%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
71.25%28.75%
2021-05-04-2021-05-07
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