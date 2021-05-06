本土個案連爆環如何究責？陳時中：違規處罰、權責弄清楚

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陳時中說，機組員在外站管理上很重要，因為到了境外，不管是人的接觸還是場地接觸都有風險，我們也要求航空公司根據WHO訂定的旅館防疫準則，修訂整個流程跟檢查表，都要符合所有規範，以確保外站的安全。
至於有沒有擴大到其他航空公司都要比照辦理？陳時中說明，目前其他家沒有群聚情形，不需要採取類似的防疫管制。
陳時中提到，感染源的可能有很多種，目前是偏向從國外帶回來的病毒，並在防疫旅館有一個傳播鏈，不過後續也需要有更多的資料，像是基因定序再來觀察。
媒體問到，整起風波是由華航機師開始，是否會進行相關的究責？陳時中說，有違規該處罰就處罰，但這也很難講，該怎麼樣的究責，會依違規違法事項來根據相關現在有的規定裁罰，而是否要改進或是權責更清楚部分，今天下午五點會請桃園市政府跟民航局還有華航，大家一起來做個討論，把整個事件更清楚讓大家知道權責範圍在哪裡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。