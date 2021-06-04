被偷走的那疫年／美國逃亡記　留學生休學回台好迷惘

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美國中鏢沒得醫 留學生只能在家吃維他命
回想疫情爆發初期，與中國相隔一個太平洋的美國，遲遲都沒有危機意識，待在美國的許瑞廷也是，壓根兒沒有想過，會因此放棄學業回到台灣。
「當時整個亞洲都很嚴重，但不知道會傳到美國，以為在宿舍避一避就過去了。」在美疫情快速爆發下，家人堅持許瑞廷必需回台，於是她在學期中買了機票，卻沒想回家之路並沒有想像中簡單，光買機票就一波三折，航班縮減讓機票時間一改再改，許瑞廷的母親甚至為此整整失眠一周。
更不幸的是，許瑞廷同在美國求學的表姐，竟然確診新冠肺炎，這時她才驚覺，疫情已經蔓延到自己的人生中。
「我表姐在美國感染，但她從頭到尾都沒有去過醫院。」美國疫情嚴峻程度直線上升，境內醫療體系已無法負荷，就算有打電話通報確診症狀，醫院也只告訴要在家隔離，儘管呼吸困難、味覺喪失，但也只能吃維他命靜養。「因為年輕人染疫不會被積極治療，美國的醫院床位也不夠。」
日夜顛倒難負荷學業 休學是要把人生「搶」回來
好不容易逃離美國，但這只是疫情給許瑞廷的「初級挑戰」，原以為回到台灣就當多放半年暑假，想不到日子反而更加煎熬。
由於當時學期還在進行中，學校課程都改為線上教學，即使可以不用到學校上課，但美國東岸與台灣12小時時差，讓許瑞廷身心俱疲，凌晨上課、考試導致作息大亂。
「因為學校怕你作弊，還是要開著鏡頭考試，可是學習效果很差，大家都覺得很像被報告、時間追著跑，學校教的並沒有真的學到。」許瑞廷認為，去美國留學不是為了在家上課洗學歷，而是希望把美國的心理學術帶回台灣應用，但當時的學習品質的確非常不佳。
再加上對她這類台灣留學生來說，大學三年級正是已具有學術基礎、要開始參與實務的時候，許多人會參與研究計畫和教授頻繁互動，甚至開始到企業實習，為畢業求職鋪路，光在校內就會有比較多實習和接觸工作的機會，但這些體驗，許瑞廷完全沒辦法參與。
此外，受到疫情影響，遠在台灣上課明顯缺少和教授的提問互動，許瑞廷心想，上課效率那麼差，不如先在台灣累積實務經驗。於是她毅然決然選擇休學，家人起初相當反對她的決定，「但我還蠻固執的，畢竟這是我的人生啊！」
面試被問會畢業嗎？留學生：根本不敢想
休學後的許瑞廷沒有閒著，已經結束一個實習計畫，採訪當天下午還要去面試另一個實習機會，但只能選擇兼職工作。
「我不好意思要求正職工作！」對未來規劃的不確定性讓她很焦慮，多次面試被問到，如果一直沒有辦法回美國念書怎麼辦？會畢業嗎？「但其實我根本沒有想到那裡，就覺得說，不可能吧，總會好吧？」
「滿不舒服的，原本有一些規劃，知道什麼時候要做什麼事情，現在有點麻木了，但是不是要暑假回去，每個人都是再看。」
害怕人生被浪費，許瑞廷的時間已經被偷走太多，看著身旁不少朋友今年都要畢業了，現在的她只希望9月就能回到美國復學，在學校上課、在實驗室工作，即使是面對疫情這麼強悍的敵人，自己一點也不想要耽誤人生！
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