被偷走的那疫年／對賭人生！染疫風險與公費資格間的抉擇

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對賭人生 看國外疫情像洗三溫暖
褚宏垚從小便立志要出國攻讀國際關係，而喬治華盛頓大學位於華盛頓特區（Washington, D.C.），這裡不但是美國政治經濟中心，全球各式各樣智庫也在此林立，褚宏垚取得該大學的入學資格，褚宏垚曾對求學生活充滿憧憬、難掩興奮，「那些原文書上的作者你真的可以看到他們本人幫你上課！」這些都是他夢寐以求的機會。
但受到去年美國疫情嚴重的影響，一切都變了調。褚宏垚表示，過去一整年，他天天都在關注美國疫情，心情就像洗三溫暖，隨著美國累積確診人數高達3200萬人，褚宏垚對出國留學的期待也蒙上陰影。
「我本來就想說，不管，就去了！」但不料去年9月美國政府一紙行政命令：「禁止外籍留學生入境」，讓褚宏垚無奈放棄這個計畫，看著訂好的機票和房間被迫取消，讓他無所適從。即時美國當地沒多外就解除這項禁令，但褚宏垚反而卻步，怕冒然出發，政策的反覆會讓自己陷入更多麻煩，在幾乎沒有選擇的情況下，最後決定待在台灣。
「我還是有些朋友，已經在美國讀碩二或是即將完成學業，雖然大部分的時間都被關在住處，但爾偶還是可以看到他們跟學者們交流。」朋友的現況，都讓褚宏垚羨慕不已，再加上追求的目標被打亂，甚至可能得放棄公費留學生資格的壓力，讓他身心出現問題。
出不出國差很大！身心俱疲想放棄公費身份
「如果今年7、8月還沒去成的話，我應該就不會去了，其實這期間我身心狀況一直不是很好，很常跟台大的老師談未來該怎麼辦？」
褚宏垚表示，去年一年整顆心都懸在半空中，內心的不安和對未來的憧憬破碎，令他連覺都睡不好，甚至必需去心理諮商，這更讓他一度有放棄的念頭，「乾脆直接去工作好了！」
他表示，如果選擇在台灣念完碩士再赴美攻讀博班，就少了在美碩士兩年，以及期間跟學界交流的機會，更不會有美國學者推薦信。
「如果能到華盛頓念碩士，我之後可以申請到更好的博士班，否則就必須要再考一次GRE（美國研究生入學考試），而且還必須考到超級高分，但可能還是沒辦法進頂尖學校，充其量在地方型大學做研究工作…。」
褚宏垚透露，之所以會有這麼大的心理壓力，只是想要讓過去長期的付出有所回報。「我希望把一些美國不錯的工作經驗帶回來，最終還是會回來台灣。」而他原本打算去華盛頓智庫實習，邊上課邊上班，「我不希望我去美國只是一個單純念書的學生。」參加一些學術社交場合，那是在書本上或是國家報告上都沒辦法學到的。
他說到：「因為我們家不是非常有錢，花了3、400萬去美國念書，不是只為了體驗校園生活或拿到文憑，而是真的在頂尖的學校學到東西。」
對褚宏垚來說，這筆錢要花得值得，畢竟都是爸媽的辛苦錢，所以在面對接下來不知道是否能順利赴美念書的未知感，這些擔憂是他最大的壓力來源。
為母則強 媽媽心疼之餘也是心靈支柱
褚宏垚的母親王玲娟，則是在兒子最失意的這段時間，扮演著重要角色。她說：「我們都很支持他出國留學，但我也很怕他在飛機上就得了（指染疫），那都到了美國我要怎麼幫他？」
王玲娟在褚宏垚待在台灣的這段日子裡，總是鼓勵他不要放棄，「我就告訴他你是公費留學生，是國家願意出資栽培的海外留學人才，為什麼你要放棄呢？」
但看見兒子給自己那麼大的壓力、經常心情沮喪，王玲娟也相當心疼。「他有他的堅持，對自己的要求很高，有時候就不知道在撐什麼。」於是王玲娟只能不斷提醒兒子，人生要放慢一點，她認為，家長的功用就是陪伴，在孩子衝太快的時候拉他一把，別讓壓力壓垮自己。
「他已經長大了，翅膀也已經可以飛了，那也不需要限制他，能力在哪就朝哪裡去，如果真的不行也沒有關係。」
儘管有些喪志，褚宏垚接收到媽媽的鼓勵，沈悶的時候就去爬山、騎越野單車，在台大念書的日子，研究室一樣堆滿文獻，手邊的研究計畫也持續進行，生活總是要過下去，現在的他只希望疫情能快快結束，再次抓回自己被疫情偷走的機會。
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