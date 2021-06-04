被偷走的那疫年／空姐夢碎被迫回台　航空夢想不停飛

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就讀淡大運輸管理系的她，大學時期就以航空業為目標開始為職涯鋪路，畢業後順利應徵上全日空ANA空服員，之後又考上新加坡航空。但在疫情衝擊下，儘管資歷漂亮，Hannah還是難逃被裁撤的命運，空姐夢被迫暫時劃下句點。
無預警的最後飛行 放無薪假後驚覺大事不秒
回想起去年疫情剛爆發時，新加坡很快進入鎖國狀態，原物料無法入境、超市很多生活用品大缺貨，Hannah當時正從奧克蘭飛往英國，她發現客機上都是要回國躲避疫情的英國人。當時的她，還在飛機上思考「受疫情影響，落地後日用品該去哪裡採購」等生活問題，沒想到，那卻可能是她空服員生涯的最後一趟飛行。
「那時候有在想要不要回台灣，但又怕（回台後）不能回新加坡，沒想到就真的發生了。」
2020年3月，新航實施大規模減班休息，Hannah心想「終於能在國際航勤的奔波後喘一口氣」，加上她已打理好自己在新加坡住處等生活問題，於是開心地回台灣放長假。但此後，她再也沒有回過新加坡的那個新家。
Hannah最初盤算兩個月後就回新加坡復工，但隨著國際疫情越來越嚴重，公司一直無消無息，讓她開始感到不安，再次收到訊息時，竟是從工會聽到即將裁員的風聲，「到後來情況越來越不對勁，再來裁員的消息慢慢就出來了。」
優退比被炒還慘！外籍組員成次等員工
這時候Hannah才意識到：人生將面臨重大抉擇，已經近半年沒有收入的她，必須持續負擔著新加坡的房租，甚至開始考慮是否要處理掉那間房子時，去年8月份又收到公司提出優退方案，令她相當無奈。」
「但發生了，還能怎麼辦呢？」Hannah只好依公司決定申請優退，更不幸的是，公司竟然在她申請後公布了裁員辦法。
「我在打聽下才知道，裁員方案竟然比優退還好，真的很無奈，不知道如何去爭取，因為對公司來說，你就只是個外籍的組員。」好在Hannah偕同幾個一起接受優退方案的同事積極爭取，雖然金額還是比遣散差，但起碼還有爭取到一些該有的福利。
經過這一連串的事情，Hannah深深地感受到身為一個外籍機組人員的辛酸，「雖然然頭銜很漂亮，多了那麼一點光鮮亮麗，但不管是工作摩擦或是爭取權利，外籍組員真的比較辛苦！」
辦理優退後兩個月後，Hannah終於收到從新加坡寄來的貨運，紙箱裡是央求新加坡的同事替她草草打包的行李，「那時候其實覺得鬆了一口氣，一切好像終於落幕了。」
新航人生終於落幕 航空夢想不停飛
採訪當天，已經一年多沒有踏進機場的Hannah，再次回到松山機場，許多回憶湧上心。
「好久沒有回來了！以前在ANA服務的時候都是在松山飛。」雖然現在的班機數量和以前相比少了許多，但當她看著起降的飛機，心思好像隨著巨大的鐵鳥飛到空中，在世界各地飛行的日子就好像昨天一樣那麼清晰。
目前的Hannah待在台北的一家網路公司上班，雖然對於疫情的影響還是有些遺憾，心裡還是很想要回航空業。
「但也不一定要當空服員啦，可能是其他職務，去多了解一些這個產業的其他面向！」才剛新婚的她，計劃在疫情緩和後赴美展開新生活，也盼望有一天可以回到航空業，讓這場被疫情偷走的「航空夢」，可以再接續下去。
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