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被偷走的那疫年／海歸躲疫薪資減半！設停損點為自己加分

▲2020年國際疫情嚴竣，台灣因為防疫有成，讓不少原在海外工作的台灣人，選擇放棄國外職缺回台就業，卻凸顯了台灣長期的低薪問題。（圖／NOWnews資料照）
▲2020年國際疫情嚴竣，台灣因為防疫有成，讓不少原在海外工作的台灣人，選擇放棄國外職缺回台就業，卻凸顯了台灣長期的低薪問題。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／專題報導

2021-06-04 05:40:00｜2021-06-04 17:09:54

2020年國際疫情嚴竣，台灣因防疫有成，讓不少原在海外工作的台灣人，選擇放棄國外職缺回台就業。但愈多人回國求職，就凸顯了台灣長期的低薪問題。人資專家建議，回台工作者在調適期間，可先檢視回台就業目的性，透過點跨領域進修及停損點的設定，幫自己的職涯加分。

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根據104人力銀行統計，2020年選擇海外回台定居、回台找工作的民眾約有20多萬人，而企業求才總數，也從3.6萬家企業暴增至4.2萬，今年開春後的求才求職市場因此非常旺盛。不過，卻也因此凸顯了海內外工作，薪資行情長期落差的問題。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，以電子資訊產業為例，國內大學畢業生薪資中位數落在3.2萬，但陸港澳與東南亞卻有5萬，東北亞6.3萬，歐美甚至達到9萬元。

旅遊休閒產業的薪資差距就更高了！該產業在陸港澳與東北亞的薪資上看5萬元，東南亞也有4.5萬，但台灣卻只有2.8萬元。

「只要是在海外上班，薪水都比台灣多，可見台灣產業還是有低薪困境存在。」

不過，這並不是疫情下才產生的問題，而是長期整體結構現象。海歸者究竟該如何調適？鐘文雄坦言，只要回台工作，薪資多半都被要求調降，但他提醒海歸求職者，這並不代表自己的薪資降幅必需貼齊台灣水準，海外工作的管理經驗、外語能力、國外相關產業瞭解多寡，其實都可以是自己的談判籌碼。

▲鍾文雄提到，如果薪資不到一定的水準，當務之急應該投資自我，而有3個能力是永遠不敗的。（圖／記者劉俊佑攝）
▲不少年輕人就是基於此選擇赴國外就學，但由於疫情肆虐打亂了不少人的計畫，但鍾文雄說：「是不是要出國留學，目的很重要！」（圖／記者劉俊佑攝）
「根據我們的觀察，如果是同班同學，一樣的學歷和產業，有海外工作經驗者，未來升遷的確比較快。」不少年輕人就是基於此選擇赴國外就學，但由於疫情肆虐打亂了不少人的計畫，「是不是要出國留學，目的很重要！」

「比如你去美國、歐洲、加拿大念書，你要的是強化英文能力嗎？還是要強化國際觀？還是要強化專業能力？」鍾文雄表示，如果你的專長在台灣本來就很強，例如生技醫療、服務業的創意思考，台灣本來在全球就很頂尖，建議留在台灣就可以。

只不過，時間不等人，對人生的規劃不能無限期停滯，要怎麼判斷「人生停損點」做出最有利的選擇？

鍾文雄建議，還是要考量現實經濟因素，房租、生活等基本開銷。如果是原本預計出國留學生，可以利用這段時間累積工作經歷，或是進行跨領域進修，像是攻讀國內外的EMBA、商管相關科系，都很加分。對於想要去國求職的人來說，鍾文雄則建議，不妨藉此多和一些英語系的社群互動、聯誼，參加一些英文課程，線上就可以獲得很多免費的資源，強化不同的外語能力，既能自我充實、為日後的海外職缺做準備，也不會讓2020有太多遺憾。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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