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被偷走的那疫年／頂尖高手因疫情留台　國內大學意外攬才

▲雖然現在全台正在和疫情戰鬥，但去年因為有許多青年放棄留學計畫，選擇在台灣升學，讓台灣高等教育反而因為疫情成為國際焦點。（圖／NOWnews 資料照）
▲雖然現在全台正在和疫情戰鬥，但去年因為有許多青年放棄留學計畫，選擇在台灣升學，讓台灣高等教育反而因為疫情成為國際焦點。（圖／NOWnews 資料照）

記者黃仁杰／專題報導

2021-06-04 04:40:00｜2021-06-04 17:17:14

2020年，台灣因為防疫成功、社會運作如常成為國際模範，雖然現在全台正在和疫情戰鬥，但去年因為有許多青年放棄留學計畫，選擇在台灣升學，讓高等教育因此留住更多人才，甚至與歐美名校簽署合作協議，使得台灣高等教育反而因為疫情成為國際焦點。

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台灣大學教務長丁詩同表示，去年因為疫情緣故，許多原本計畫出國的台灣學生，選擇暫停留學計畫，在國內生活。以碩士生為例，各系招考生比往年增加8%至10%，進修博士者，更因校方近年來大力推廣，2020年硬是比前年增加了40%。

至於「台灣的升學人才是不是更優秀了？」丁詩同回應，招考都是按照各系所的標準選拔，當然報考學生越多，篩選強度越強，招收進來的學生也相對更優秀。

此外，去年有不少「交換學生」計畫被迫停止。丁詩同坦言，台灣交換學生是否能出國，選擇權並不在自己身上，必需視各國防疫政策與海外學校意願，只要國外學校願意收、學生願意去，校方都是抱持鼓勵態度。不過，台大因此有省下更多交換資源，並開放滯留在台學生的修課資源，辦理隨班附讀、旁聽等，將資源回饋到學生身上。

▲政大表示，已在13日主動聯繫目前全球32個國家共計409位海外交換生進行關懷及調查回台意願。（圖／政大提供）
▲而政大更指出，校方去年招收到更多國際學生，同時也與歐美大學簽訂協議，打開了更多的合作契機。（圖／NOWnews資料照）
政大則指出，校方去年招收到更多國際學生，同時也與歐美大學簽訂協議，打開更多的合作契機。

該校國際合作事務長林美香指出，泰國學生人數在下個學年度躍升3倍，印尼學生也已招到87人，比去年成長2倍多，台灣去年防疫成功，加上政大駐外辦事處的努力，讓學校在國際上更受矚目。

「受去年受疫情控制得當所賜，很多過去無法觸及的學校都反過來和我們主動交流，像是倫敦大學學院、愛丁堡大學等世界名校都即將和政大簽訂協議，有望締結姐妹校。」林美香提到，因為華語學習的優勢，有非常多的歐洲國家想與政大合作，未來還會有130個以上的名額、17個歐洲國家學生到台灣來學華語。

而今年儘管疫情開始在國內蔓延，但國際上對於台灣防疫似乎還有信心。政大表示，在111學年，光是學位班就有944名國際生報名，較去年人數暴增75%之多。而台大在境外生招募上表現也相當亮眼，丁詩同說，進修博士班去年為16人，今年增加為26人，另外國際生報名人數更較去年翻倍成長。

然而現在國內正屬疫情嚴峻之時，所有非本國籍者均禁止入境，今天8月會是怎樣的情況都還是未知數，只希望台灣能順利挺過，保住我國高教在國際上的攬才籌碼。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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