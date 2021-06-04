被偷走的那疫年／頂尖高手因疫情留台　國內大學意外攬才

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至於「台灣的升學人才是不是更優秀了？」丁詩同回應，招考都是按照各系所的標準選拔，當然報考學生越多，篩選強度越強，招收進來的學生也相對更優秀。
此外，去年有不少「交換學生」計畫被迫停止。丁詩同坦言，台灣交換學生是否能出國，選擇權並不在自己身上，必需視各國防疫政策與海外學校意願，只要國外學校願意收、學生願意去，校方都是抱持鼓勵態度。不過，台大因此有省下更多交換資源，並開放滯留在台學生的修課資源，辦理隨班附讀、旁聽等，將資源回饋到學生身上。
政大則指出，校方去年招收到更多國際學生，同時也與歐美大學簽訂協議，打開更多的合作契機。
該校國際合作事務長林美香指出，泰國學生人數在下個學年度躍升3倍，印尼學生也已招到87人，比去年成長2倍多，台灣去年防疫成功，加上政大駐外辦事處的努力，讓學校在國際上更受矚目。
「受去年受疫情控制得當所賜，很多過去無法觸及的學校都反過來和我們主動交流，像是倫敦大學學院、愛丁堡大學等世界名校都即將和政大簽訂協議，有望締結姐妹校。」林美香提到，因為華語學習的優勢，有非常多的歐洲國家想與政大合作，未來還會有130個以上的名額、17個歐洲國家學生到台灣來學華語。
而今年儘管疫情開始在國內蔓延，但國際上對於台灣防疫似乎還有信心。政大表示，在111學年，光是學位班就有944名國際生報名，較去年人數暴增75%之多。而台大在境外生招募上表現也相當亮眼，丁詩同說，進修博士班去年為16人，今年增加為26人，另外國際生報名人數更較去年翻倍成長。
然而現在國內正屬疫情嚴峻之時，所有非本國籍者均禁止入境，今天8月會是怎樣的情況都還是未知數，只希望台灣能順利挺過，保住我國高教在國際上的攬才籌碼。
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