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被偷走的那疫年／國際疫情緩和　2021是重整留學計畫時機

▲隨著歐美國家大規模施打疫苗、防疫措施愈來愈完善，專家表示，許多國家都已開放國際學生簽證，2021年的確是年輕人重啟留學計畫的好時機！（圖／記者朱永強攝）
▲隨著歐美國家大規模施打疫苗、防疫措施愈來愈完善，專家表示，許多國家都已開放國際學生簽證，2021年的確是年輕人重啟留學計畫的好時機！（圖／記者朱永強攝）

記者黃仁杰／專題報導

2021-06-04 05:20:00｜2021-06-04 17:11:53

2020年國際疫情嚴重，「出國留學」對台灣學生而言危險度太高，許多學子只能選擇放棄或延後出國計畫；2021年，台灣開始受到疫情衝擊，全民與各產業都陷入困境…。不過，隨著歐美國家大規模施打疫苗、防疫措施愈來愈完善，專家表示，許多國家都已開放國際學生簽證，2021年的確是年輕人重啟留學計畫的好時機！

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根據大英國協教育資訊中心（UKEAS）暨美國教育資訊中心（USEAS）統計，去年有2成學生願意到英、美就讀，但大部分學生因為疫情考量，最後選擇遠距教學或延後一年入學。

該公司台灣區經理李德音表示，對於已在國外求學的學子而言，當然會有一些不便！例如，出入校園和外出都有限制，多數學生們都逐漸適應生活問題，但更棘手的是「心理上的焦慮」以及「不放心的家長」。她指出，留學機構為協助解決這些問題，不斷透過學校輔導資源和旅行社協助，盡力提供一切資源，讓海外留學生保持心情穩定。

此外，多數人對於「今年出國深造」的可行性多抱持觀望態度，但李德音則提出不同觀點。

▲李德音認為，今年是重啟出國計畫的好時機。（圖／記者朱永強攝）
▲李德音認為，今年是重啟出國計畫的好時機。（圖／記者朱永強攝）
 

她認為，今年是重啟出國計畫好時機，因為國外疫情已延續一整年，學校或外國政府已有較完善防疫措施，加上歐美國家大規模施打疫苗，國際上的緊張程度也下降不少。因此李德音建議，國人對於出國留學有任何疑慮，建議可以和業者多詢問，了解各地實際狀況，才不會讓留學計畫再多延誤一年。

她也鼓勵學生，「延誤了一年」其實也可將其視為「自我檢視的一年」，而且台灣留學市場以碩士班為主，很多學生受到疫情影響選擇先就業，或以其他方式充實自己，但2021年都可思考重啟出國計畫，畢竟很多國外學校今年都提供更優沃的獎學金，應該把握這些好機會。

面對全球遭遇如此大規模的疫情，各國都有些手足無措，但在一年的經驗累積下，國際各種配套措施都逐漸成形，包括英國政府就在2021年夏天重啟國際學生 PSW（Post Study Work）簽證，李德音說：「如果你覺得自己被耽誤了一年，現在可以開始搜集相關資訊，相信今年出國留學不會是空談。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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