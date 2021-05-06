26日登場！最大滿月遇上月全食　最佳觀測時機曝光

▲月全食。（圖/台北市立天文館提供）
▲中央氣象局表示，5月26日將發生月全食，又適逢年度最大滿月，在天候許可下，臺灣各地於當日傍晚18時30分後，可見到月出帶食的月食過程。（圖/台北市立天文館提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-06 15:32:05

中央氣象局表示，5月26日將發生月全食，又適逢年度最大滿月，在天候許可下，臺灣各地於當日傍晚18時30分後，可見到月出帶食的月食過程，約莫19時09分開始到28分，會進入「全食階段」，可以看見暗紅色的大滿月。

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中央氣象局表示，本次月全食的全部過程，從臺灣時間5月26日16時46分起，由「半影食始」揭開序幕、17時45分「初虧」、19時09分「食既」、19時19分「食甚」、19時28分「生光」、20時53分「復圓」，最後在21時51分「半影食終」結束，共歷時5小時又5分鐘，其間於19時09分至19時28分是最精華的全食階段，計19分鐘。由於臺灣在當日的「半影食始」及「初虧」階段尚未月出，因此將無法見到這兩個階段食相，天文上稱為月出帶食。

氣象局進一步說明，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段時，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球週邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

此外，本次月食剛好發生在月球過近地點後9個小時24分鐘，因此月面看起來會覺得比較大，是今年12次滿月中的最大滿月，滿月時月球距離地球約35萬7460.951公里，月面視直徑約為33.4角分，比今年12月19日將出現的年度最小滿月之視直徑大了約13.6%。下次月食是今年11月19日的月偏食，臺灣也可見到月出帶食的現象。

本次月食發生時月亮位於東方低空，建議民眾選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。

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