正妹女兒靴子破了繼續穿　王彩樺灑淚秀卡片：她好懂事

▲王彩樺秀出女兒寫的卡片，朗誦到一半感動落淚。（圖／記者朱曼寧攝）
▲王彩樺（左）秀出女兒（右）寫的卡片，朗誦到一半感動落淚。（圖／記者朱曼寧攝）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-06 16:08:06｜2021-05-06 16:29:46

王彩樺大女兒庭庭長相出眾，已有多家經紀公司搶簽約，她今（6日）早上才剛結束學校考試，下午立刻趕來參加媽媽主持的節目《黃金年代》錄影，王彩樺愛女心態明顯，隨身攜帶庭庭送給她18歲的「成年禮卡片」，雖然庭庭在旁害羞直呼：「不要唸出來！」但王彩樺大方朗誦卡片內容，講到一半更是感動落淚，坦言女兒平常很省，靴子破了補了再穿，但對自己的生日禮物卻不馬乎。

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▲庭庭寫給媽媽的卡片。（圖／記者朱曼寧攝）
▲庭庭寫給媽媽的卡片。（圖／記者朱曼寧攝）
18歲的庭庭今年剛考上大學，不僅亭亭玉立又神似藝人周子瑜，會不會擔心女兒馬上被追走？王彩樺表示：「人生本來就要有很多經歷，怎麼保護好自己才重要。」庭庭害羞表示自己喜歡外表高，內在活潑幽默的男生，欣賞的藝人是韓星池昌旭，旁邊的王彩樺一聽到比女兒更激動喊：「我也喜歡池昌旭耶！」

▲（圖／華視提供）
▲王彩樺（左）與女兒庭庭（右）台上「嘴對嘴」展現好感情，但庭庭還不習慣鏡頭，顯得有些嬌羞。（圖／華視提供）
庭庭在聊天過程中不斷吐槽媽媽，十分可愛，看得出來母女倆感情相當融洽。王彩樺透露女兒真的很貼心，平常很節儉，一雙靴子穿到破還黏起來繼續穿，之前生日收到女兒省吃儉用存下來的禮物，真的好感動。母親節將至，庭庭被問到打算如何過節？坦言早已準備好，王彩樺聽到後驚喜又感動。

王彩樺透露已收到很多導演、製作人、音樂老師的邀約，更是推掉10個以上的通告，進不進入演藝圈？王彩樺表示有沒有出道不重要，重點是女兒快樂就好，庭庭也認為現階段先把課業顧好，平時雖然喜愛舞蹈，但未來是否加入演藝圈視情況做決定。

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