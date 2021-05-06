北市防疫等級仍維持現狀　黃珊珊呼籲：口罩請戴好戴滿

北市防疫指揮官、副市長黃珊珊6日下午偕同衛生局長黃世傑一同出面召開記者會，宣布北市防疫等級未升級，仍維持秋冬專案狀況。
▲北市防疫指揮官、副市長黃珊珊6日下午偕同衛生局長黃世傑一同出面召開記者會，宣布北市防疫等級未升級，仍維持秋冬專案狀況。（圖／記者丁上程攝，2021.05.06）

記者丁上程／台北報導

2021-05-06 16:10:40｜2021-05-06 16:16:10

華航機師與諾富特飯店的群聚感染狀況持續擴大，其中案1153的華航機師與案1154空服員，至今未被歸類為本土確診案例還是境外移入案例，感染源至今也尚未釐清。對此台北市政府下午也召開防疫記者會，宣布台北市防疫等級仍維持現狀，不過會針對秋冬專案內的八大類場所進行加強稽查。北市防疫指揮官黃珊珊也呼籲民眾「口罩請戴好戴滿」。

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黃珊珊表示，中央防疫指揮中心提供的相關資訊，至今都未出現不明感染源的確診案例，現階段北市仍維持秋冬專案的防疫等級。不過會開始責成各局處開始調查轄下各場館的容留人數，在盡量不干擾民眾生活的情況下，逐步下修容留人數，並進行總量管制，會在調查狀況出爐後向外界宣布。

此外，針對秋冬專案中加強管制的八大類場所，黃珊珊也強調，即日起會開始加強稽查，除了要求室內場所落實戴口罩及實名制等相關政策，也會加強稽查店家是否也有配戴口罩，以及針對未戴口罩的民眾，店家如何進行處置，若有不合規範的部分將會依法開罰。

由於本週末適逢母親節，除了民眾會出來進行相關慶祝活動外，地方鄰里也會舉辦相關活動。對此黃珊珊強調，希望大家在辦活動時能夠維持社交距離外，也希望戶外大型活動盡量不要有飲食攤位，若有的話也鼓勵民眾盡量打包外帶；室內活動則是嚴格實行實名制，並且口罩戴好戴滿。

而根據北市防疫計畫三階段措施，若市內出現不明感染源的本土案例，就會啟動第一階段防疫，停辦室內超過100人、室外超過500人的集會活動。而第二階段的啟動條件，則是單週出現3件以上社區群聚感染，或1天確診10名以上不明感染源的本土案例。若本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈，則進入第三階段。

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