機組員疫苗優先成國際笑話？陳時中：社會不同、沒誰笑誰

陳時中
▲指揮中心指揮官陳時中認為，疫苗的接種順序，每個地區都有不同的考量，沒有誰笑誰的問題。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-06 16:18:31

華航、諾富特群聚感染事件持續延燒，不過我國AZ疫苗的接種順序，機組員未被列在優先名單，引發外界對指揮中心疫苗接種順序的疑慮，更直言應該要把機組員列在疫苗施打優先，對此專家稱各國都是把醫護人員擺優先，若機組員第一恐怕會成「國際笑話」。對此陳時中則認為，每一個人講法不同，每個地區的社會情況、案例也都不同，都是針對當地狀況來做相關排列順序的。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日表示，我國AZ疫苗昨天打了5792人，自3月22日起總共打了7萬3988劑，並新增國內接種對象，5月10日起將開放國內第七類維持國家安全正常運作之必要人員如軍人等、第八類65歲以上長者接種。

而根據最新韓國疾病管理廳的研究數據顯示，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，在韓國追蹤350萬名60歲以上者施打過AZ疫苗跟輝瑞疫苗兩個月，發現施打過一劑者疫苗保護力達到86%、打了第二劑保護力更加提升，且在過去的相關資料中，都顯示其實疫苗是有足夠保護力的，他再次呼籲，國內民眾都可以早一點來打這個疫苗。

陳時中則提到，由於目前國內開放的疫苗都是屬於AZ疫苗，韓國的最新研究他們也大多都是打AZ疫苗，現在是開放第一到第六順位以及他們的同住家人，5月10日開放後第七、第八類，家中有65歲以上長者都可以儘速來準備施打，且長者的副作用相對的低，這會是一個很好的選擇，陳時中還笑稱，他自己也是60歲以上，他和張教授兩人都有86%以上的保護力了。

至於台北市長柯文哲等人有提到，這次華航染疫事件連環爆，應該當初要讓機組員列施打疫苗的第一優先，抨擊政策有誤，專家則稱各國都是以醫護人員為首要接種對象，若排機組員為第一，會成國際笑話、笑死人。

陳時中對此回應，這屬於每個人的講法、想法，但是每個地區跟社會情況不同，加上發生的案例也不同，一開始討論第一到第八順序就是按照現況做評估，公布後也會跟居相關意見做適度調整，像是前兩天又公布高風險同住家人，或是像之前跟部桃有親密接觸者的風險比例都相對高，之後再把高風險同住家人排到前面，這都是需要根據實際狀況做一些調整，沒有說誰要笑誰的情況，因為畢竟大家情況都不同。

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