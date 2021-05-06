林昶佐打疫苗秀冰塊盒腹肌　親掛保證「唐鳳也推薦」

▲林昶佐Freddy露出精壯腹肌施打疫苗。（圖／出日音樂提供）
▲林昶佐Freddy（左）露出精壯腹肌施打疫苗。（圖／出日音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-06 21:00:00

「IT大臣」唐鳳為了閃靈睽違3年的全新LIVE專輯《台灣閃閃爍》，甘願當陪襯綠葉獻聲及念台語處女秀。此外，林昶佐昨（6）日曬出施打防疫疫苗的照片，沒想到粉絲全部歪樓，把重點放在了他的精壯腹肌上，而他也掛保證疫苗很OK，希望不要再有其他謠言出現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
先前在大港開唱讓大家見識到過人「駭客」能力的唐鳳，被閃靈延攬為這次新LIVE專輯跨刀獻聲，還把唐鳳本身想表達的「腦波駭入」概念完美呈現，林昶佐（Freddy）表示：「一般人不敢用的機械效果器在唐鳳身上卻完全通用，最迷人的是他展現女高音部分，聲音『詭異』卻又有自信，把《天誅》這首歌開場及結尾發揮到淋漓盡致！」也由於唐鳳的「女高音」太迷人，讓林昶佐打趣說如果之後有時間，也許能幫唐鳳發一張全「電子音樂」專輯。

▲唐鳳為林昶佐Freddy獻聲演唱。（圖／出日音樂提供）
▲▼唐鳳（上、下圖左）為林昶佐Freddy獻聲演唱。（圖／出日音樂提供）
▲唐鳳為林昶佐Freddy獻聲演唱。（圖／出日音樂提供）
此外，林昶佐昨日去施打防疫疫苗還曬出照片，露出精壯腹肌，留言因此全歪樓，就連港星杜汶澤都忍不住回應「身材不錯」，對於打疫苗一事，林昶佐透露：「其實是唐鳳大力推薦我去打的，他就是在錄音隔天就去打了，然後跟我說很ok，我想說最科學的唐鳳都掛保證了，其他謠言真的不要再傳了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.06%7.94%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
19.49%80.51%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
72.25%27.75%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀