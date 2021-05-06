林昶佐打疫苗秀冰塊盒腹肌　親掛保證「唐鳳也推薦」

「IT大臣」唐鳳為了閃靈睽違3年的全新LIVE專輯《台灣閃閃爍》，甘願當陪襯綠葉獻聲及念台語處女秀。此外，林昶佐昨（6）日曬出施打防疫疫苗的照片，沒想到粉絲全部歪樓，把重點放在了他的精壯腹肌上，而他也掛保證疫苗很OK，希望不要再有其他謠言出現。

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先前在大港開唱讓大家見識到過人「駭客」能力的唐鳳，被閃靈延攬為這次新LIVE專輯跨刀獻聲，還把唐鳳本身想表達的「腦波駭入」概念完美呈現，林昶佐（Freddy）表示：「一般人不敢用的機械效果器在唐鳳身上卻完全通用，最迷人的是他展現女高音部分，聲音『詭異』卻又有自信，把《天誅》這首歌開場及結尾發揮到淋漓盡致！」也由於唐鳳的「女高音」太迷人，讓林昶佐打趣說如果之後有時間，也許能幫唐鳳發一張全「電子音樂」專輯。

▲▼唐鳳（上、下圖左）為林昶佐Freddy獻聲演唱。（圖／出日音樂提供）

此外，林昶佐昨日去施打防疫疫苗還曬出照片，露出精壯腹肌，留言因此全歪樓，就連港星杜汶澤都忍不住回應「身材不錯」，對於打疫苗一事，林昶佐透露：「其實是唐鳳大力推薦我去打的，他就是在錄音隔天就去打了，然後跟我說很ok，我想說最科學的唐鳳都掛保證了，其他謠言真的不要再傳了。」