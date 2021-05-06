政院：台鐵公司化會保障員工權益

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羅秉成表示，太魯閣號事故後，國人殷切期待加速台鐵改革，行政院長蘇貞昌也宣示朝向「安全」、「安定」及「轉型」3個面向積極推動的改革策略，而台鐵企業工會訴求改革首重安全，完全與政府立場一致。
羅秉成指出，在院長蘇貞昌親自主持的多場會議中已達成多項台鐵工地與運輸安全改善計畫，台鐵局日前已報告台鐵安全改革方案，政院也感謝台鐵員工，願意挺身支持安全改革為先的正面態度。
羅秉成強調，改革勢在必行，但改革當然非一蹴可幾，蘇貞昌再三強調在「安定」的面向上，務必保障員工的權益，並與工會充分溝通。
昨日台鐵工會與交通部、台鐵局的座談，台鐵工會對草案有意見。羅秉成表示，未來台鐵將朝向企業化經營，而組織改造需要法制化，因此交通部才提出草案作為基礎與工會溝通討論。他認為，國營公司化是政府獨資，相關員工原來權益等都給予完整保障，不會產生影響，可能是溝通時間還不夠充分，所以工會或是台鐵員工對草案理解還不夠，交通部應加強論述。
羅秉成表示，蘇貞昌已指示交通部，應該繼續與台鐵員工及工會溝通對話，尋求共識。
羅秉成強調，台鐵全體員工要共同把握改革的契機，改革會保障台鐵員工權益，但改革也要台鐵上下齊心共同承擔的責任，能否轉型成功，脫胎換骨，成敗在此一舉，大家站在改革同一陣線，是夥伴而非敵對關係。
羅秉成表示，台鐵全體員工、台鐵局、交通部、行政院，大家攜手合作團結，希望共創台鐵員工社會大眾政府的三贏，找回台鐵榮光，共創台鐵的新未來。