特企／ 最美星二代首次同框唱《小酒窩》　傳遞正能

新冠肺炎持續蔓延全球，看不見的病毒改變人們的日常生活，在口罩罩住病毒的同時，也遮住嘴角的笑容，人與人變得更加疏遠。5月8日是「世界微笑容日」，微時尚特別企劃《2021世界微笑日-#按讚最美笑容 》活動，邀請了擁有最美笑容的星二代-焦曼婷、王敏淳、方琦擔任微笑大使，展現自信笑顏與傳遞正能量，在疫情仍未停歇的黑暗期，帶給大家積極向上的能量。她們也呼籲大家轉身送給身邊的朋友、同事和家人一個大大的笑容，用最美微笑曲線，溫暖全世界!!





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首度同台的三人驚喜合唱林俊傑的暖心歌曲《小酒窩》，天籟美聲療癒人心，第一次合作就展現絕佳默契讓她們自己都驚呼：「我們根本就是女子團體啊！」在採訪過程中，她們直白揭露對彼此的第一印象爆笑不已，方琦被焦曼婷稱讚「笑容甜美如草莓蛋糕。」王敏淳則被形容可愛模樣如釋迦！三人更毫無偶包上演「反差萌」情境劇，讓現場歡笑聲不斷！





王敏淳、焦曼婷、方琦合體高唱「小酒窩」 甜蜜聲線讓人超沈醉！





5月8日「世界微笑日」，又稱國際微笑日，是由世界精神衛生組織在1948年確立的唯一一個慶祝人類行為表情的節日，希望透過微笑促進人類身心健康，同時在人與人之間傳遞愉悅與友善，增進社會和諧。那你有多久沒有像這樣大笑了呢？微時尚「2021世界微笑日-#按讚最美笑容」特別企劃，邀請了最美星二代王敏淳、焦曼婷、方琦擔任微笑大使。談及最近和父母一起做過最開心的事，王敏淳照護最近腳扭傷的媽媽，被李翊君力讚「養這個女兒是有用的！」焦曼婷則突破以往大膽挑戰壞女人角色，讓焦恩俊超自豪頻向好友推薦女兒新戲；而方琦則和媽媽梁佑南齊心投入公益，關懷老人與小孩，能與媽媽齊心做愛心讓她從中得到無與倫比的快樂。





王敏淳、焦曼婷、方琦首次同台，為了傳遞溫暖而鼓舞人心的力量，她們驚喜合唱林俊傑的暖心歌曲《小酒窩》，從未一起合作過的三人，默契十足展現如天籟般的美聲，連曲末的合音都十分有層次，超凡默契讓她們自己都驚呼：「我們根本就是女子團體啊！」當被問及用一句話來形容對方的笑容，有著一身健康的黝黑皮膚、纖瘦高挑身形的焦曼婷，被方琦和王敏淳直誇「非常陽光又活潑，感覺就是會在沙灘上打排球的那種女孩！」超有畫面的形容讓焦曼婷立刻哈哈大笑，並作勢殺球的樣子高喊「誰能打得過我！」焦曼婷也立刻 “回禮“，形容方琦的笑容「外表好甜，所以是草莓起司奶油蛋糕，甜甜的、溫柔也很綿密」、「小香（王敏淳）是偏水果類的釋迦，從外表看起來很嚴肅，像釋迦一樣看不出果肉很甜，但剝開享用後發現真的好好吃」，貼切又可愛的形容讓現場歡笑聲不斷。





演技在線！最美星二代大拋偶包 示範這3種「笑容」場面爆笑又失控





身為「世界微笑日」微笑大使的王敏淳、焦曼婷、方琦以另類的「笑容演技」來傳遞正能量。焦曼婷以「奸詐式笑容」來重現她在《戀愛是科學》中飾演難搞藝人史黛拉的機車模樣；王敏淳長髮勾耳又對鏡頭拋媚眼的「諂媚式笑容」一反總給人酷酷、高冷形象讓人吃驚，而方琦則在兩人的指定下做出不修邊幅的「狂放大笑」，原本還在苦惱的她一接受到action的指令，秒戲精上身立刻豪放大笑，專業無偶包的表演也讓一旁的焦曼婷、王敏淳被傳染跟著大笑出聲，場面一度笑到失控，讓三人直呼「我們好像神經病一樣！」。





展現自信的笑容，讓我們一起用最美微笑曲線點亮全世界！





現今，越來越多人認知到“牙齒是很重要的門面”，欲在重要場合留下良好第一印象，有著一口整齊潔白、如陽光般的燦爛笑容是關鍵。平日就愛笑的三人對於擁有「最漂亮的笑容」必備條件有不同的要求。焦曼婷認為「只要笑容是發自內心，就是最好看的笑容」當然同時要注意好衛生習慣，因為自己的牙齒非常大顆，如果不乾淨的話就會很明顯，尤其是喝完咖啡和茶之後產生的牙垢，因此會特別注重牙齒清潔，讓自己在展現笑容時更有自信。





有著無敵滿分笑容的王敏淳自爆自己從小就超級愛刷牙，完全不需要爸媽催促叮囑「即便不小心晚上躺在沙發上太累睡著，醒來第一件事就是立刻彈起來去刷牙！」而笑起來甜美百分百的方琦則表示「笑容是最好的化妝品」，在此次拍攝微笑大使時尚大片前，特別進行了牙齒護理，希望能讓口腔清新之外，還能以潔白閃亮牙齒綻放美麗笑容」。日常保健做的好，就能擁有一口好牙展現自信的笑容，讓我們一起用最美微笑曲線點亮全世界！



