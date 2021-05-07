鍾明軒遭學長姐惡意造謠　竟被老師霸凌

才剛發行首張個人專輯《Ladies & Gentelmen》的「國際美人」鍾明軒，日前受邀在校園展開講唱會，不但與學生們近距離面對面，他更分享自己成長的故事。在講唱會中他分享如何建立自信並以自身為範例，讓現場許多學生們受到啟發，甚至聽到落淚；更有不少學生們親自分享曾經被霸凌的故事。

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鍾明軒上周受邀到大學舉辦「名人講唱會」，除了分享自己的音樂，更將自己對生活的體悟及成長的故事分享給大家。而一到演講大廳，鍾明軒即被現場學生們踴躍的參與程度感動不已。講唱會當中，鍾明軒從小時候開始在網路上發表影片一夕爆紅，到與家人之間的衝突與矛盾的經驗開始分享，也聊到網路的酸民攻擊與曾經在校園中遭遇學長、姐惡意散布謠言的故事，他提到：「記得當時學長姐的謠言，讓我那時甚至被不認識我的老師霸凌。」他也藉此故事希望大家不能只看事情的表面跟著道聽途說。

▲▼鍾明軒在校園展開講唱會。（圖／嘉南藥理大學提供）

而現場也開放同學們提問，不少學生們紛紛舉手分享自己過去被霸凌的故事，令人印象深刻的是有一位學生聊到自己過去是特教班的學生，因為講話有點問題不順暢，從小被同學嘲笑的故事，鍾明軒在聽完他的心路歷程後，鼓勵他講得其實很好，不僅如此，也有同學聊到自己正在做LGBT的YouTube頻道，希望能讓更多人認識及了解有關性別的議題。經過兩場講唱會，鍾明軒表示：「很開心可以跟很多年紀相仿的同學們聊這些，希望我的分享能給大家一些力量。」