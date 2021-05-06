防疫非常時期　盧秀燕盼民眾共同配合

因華航機師及諾富特飯店群聚疫情擴大，母親節前夕，台中市長盧秀燕今(6)日親自帶隊至新光三越百貨視察內部購物及用餐防疫作為，現場入口處設置紅外線量測體溫、酒精消毒手部，並要求戴口罩，落實防疫措施。盧秀燕表示，市府因應母親節檔期加嚴防疫查核，盼業者、民眾共同配合，營造安心的消費環境。

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盧秀燕今在經發局長張峯源、衛生局副局長陳南松陪同下，先至新光三越百貨一樓入口處查看體溫量測、酒精消毒等設施，並了解新光三越百貨各項防疫規範，再至樓上用餐區視察用餐環境防疫工作。

盧秀燕表示，台中境內今年至今沒有確診個案，但因應母親節檔期來臨，市府加嚴防疫工作，針對餐廳、賣場、百貨公司、景點等重點區域擴大稽查，其中百貨公司人潮一定很多，因此今天特別至百貨公司了解業者防疫作為，業者也有做好準備，呼籲業者、民眾共同配合防疫，一起度過安心、安全、快樂的母親節。

新光三越百貨指出，防疫非常時期，公司全力配合政策，以最嚴謹的態度於年前啟動安控防疫機制，並強化人員自主管理。針對顧客服務，於顧客接觸點、公共設施全面落實「時時消毒擦拭」、「日日排換氣」、全館環境「週週消毒」，各店每天於閉店後全館排換空氣，確保每天提供顧客清新安全的空氣。

此外，勤洗手也是重要防疫關鍵，因此各店重要出入口及餐飲樓層設置比平時多一倍的感應式手部消毒器，洗手間也有自動感應水龍頭，並設置抗菌洗手泡沫，鼓勵民眾勤洗手，逛街購物安全又安心。

新光三越百貨說，百貨美食街也祭出防疫SOP，不僅製作用餐隔板，防止飛沫傳染；顧客用完餐，均會派員立即至席位使用酒精消毒擦拭；客席區(含地面)時時使用漂白水消毒；用餐尖峰時間，主要手扶梯入口處，增派人力為顧客手部消毒，並取消試吃活動，透過每日廣播提醒手部清潔、消毒及保持社交距離。