國家公園保育巡查員加薪　最高每月多3300元

▲ （圖／新頭殼）
▲內政部長徐國勇今（6）日，幫國家公園保育巡查員加薪，每人每月最高加薪3,300元。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-06 20:35:52

行政院昨天核定提升玉山、陽明山、太魯閣及雪霸國家公園約僱保育巡查員的待遇，每人每月最高加薪3,300元，最少也有加薪2,200元。內政部長徐國勇今（6）日表示，國家公園保育巡查員是國土最珍貴核心資源的守護者，在偏遠陡峭的山區執行艱危的巡護與救援工作，希望加薪激勵士氣，達到長期留才、攬才的目的，讓山林經驗恆久傳承。

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行政院長蘇貞昌曾於去年7月10日視察陽明山國家公園大屯瀑布時，瞭解到國家公園保育巡查員深入偏遠陡峭山區、面對瞬息萬變的氣候環境，執行巡護救援案件的艱危情況，但現行起薪明顯偏低，為給予更多鼓勵及保障，當場指示提升待遇。

經內政部研議後，行政院核定通過玉山、陽明山、太魯閣及雪霸國家公園約僱保育巡查員薪點折合率調升，每人每月加薪2,200元至3,300元，待遇調高後，基本月薪(不含其他加給)為2萬5,935元至3萬8,220元。

內政部指出，玉山、太魯閣、雪霸等3座高山型國家公園，面積共約27.2萬公頃，園區內超過3千公尺的高山即有157座，百岳山峰更占全台100座中的76座；而陽明山國家公園面積約1.1萬公頃，除了同為起伏的山域環境外，並緊鄰大台北都會區，年遊客人次近525萬，面臨高度遊憩管理壓力。此4座國家公園整體巡查人員，每人平均巡護面積高達3,498公頃，相當於每人負責135座大安森林公園的範圍。

內政部表示，第一線保育巡查員業務多元繁雜，除負責步道設施及環境清潔維護、生態資源監測、違法案件查察取締、災害事項查報等工作外，遇有山域事故時，往往第一時間抵達現場先行處置，再與消防人員合力協處救援，不僅要揹負重裝，還經常得揹負傷患、甚至大體下山，極為艱辛危勞。

近來登山人口與國家公園範圍內的山域事故增加，109年發生在玉山、太魯閣及雪霸國家公園內的山域事故186件，較108年增加71件，突發頻繁的救災救援任務，大幅加重保育巡查員的工作挑戰。

內政部強調，國家公園保育巡查員是最熟稔山林環境的第一線人員，是國家山林巡護、資源保育及救援人力上的重要資產，除加薪獎勵外，未來將持續加強保育巡查員的勤務知能訓練，並對大眾推廣正確登山安全知識，促使山林資源恆存。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

行政院長蘇貞昌曾於去年7月10日視察陽明山國家公園大屯瀑布，和保育巡查員合影。 圖：內政部提供
行政院長蘇貞昌曾於去年7月10日視察陽明山國家公園大屯瀑布，和保育巡查員合影。 圖：內政部提供
 

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