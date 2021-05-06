國家公園保育巡查員加薪　最高每月多3300元

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經內政部研議後，行政院核定通過玉山、陽明山、太魯閣及雪霸國家公園約僱保育巡查員薪點折合率調升，每人每月加薪2,200元至3,300元，待遇調高後，基本月薪(不含其他加給)為2萬5,935元至3萬8,220元。
內政部指出，玉山、太魯閣、雪霸等3座高山型國家公園，面積共約27.2萬公頃，園區內超過3千公尺的高山即有157座，百岳山峰更占全台100座中的76座；而陽明山國家公園面積約1.1萬公頃，除了同為起伏的山域環境外，並緊鄰大台北都會區，年遊客人次近525萬，面臨高度遊憩管理壓力。此4座國家公園整體巡查人員，每人平均巡護面積高達3,498公頃，相當於每人負責135座大安森林公園的範圍。
內政部表示，第一線保育巡查員業務多元繁雜，除負責步道設施及環境清潔維護、生態資源監測、違法案件查察取締、災害事項查報等工作外，遇有山域事故時，往往第一時間抵達現場先行處置，再與消防人員合力協處救援，不僅要揹負重裝，還經常得揹負傷患、甚至大體下山，極為艱辛危勞。
近來登山人口與國家公園範圍內的山域事故增加，109年發生在玉山、太魯閣及雪霸國家公園內的山域事故186件，較108年增加71件，突發頻繁的救災救援任務，大幅加重保育巡查員的工作挑戰。
內政部強調，國家公園保育巡查員是最熟稔山林環境的第一線人員，是國家山林巡護、資源保育及救援人力上的重要資產，除加薪獎勵外，未來將持續加強保育巡查員的勤務知能訓練，並對大眾推廣正確登山安全知識，促使山林資源恆存。
新聞來源為Newtalk 新頭殼