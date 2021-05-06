台中茂谷柑完銷中國 銷量500噸幕後推手是她

台中市農業局今天舉辦「台中柑甜，完銷國際」封櫃典禮。今年台中茂谷柑外銷中國約500噸，佔外銷最大宗。農業局長蔡精強表示，外銷價格比國內售價好上一成，有助提升農友收益。而台中茂谷柑外銷中國至今12年，幕後推手是台東縣果菜生產合作社理事主席沈百合。





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「台中柑甜，完銷國際」封櫃典禮，今天在台灣省青果運銷合作社台中分社豐原包裝場舉行。農業局長蔡精強表示，台中茂谷柑產季於每年12月至翌年2月，總產量約有11200公噸。今年受旱災影響，產量大幅減少，外銷總量也腰斬了。





▲台中茂谷柑完銷中國，今天最後一批封櫃啟程，為今年外銷中國畫下完美句點。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.6)

今年台中茂谷柑外銷到中國、馬來西亞、香港、汶萊等國，總計529.4公噸中，中國占了500噸。蔡精強指出，北半球時至5月還有柑橘外銷的，唯有台中茂谷柑了。那是因為台中有優異保鮮技術，採收後進行低溫儲藏，可延長供應期間至6月。這次封櫃外銷至中國的茂谷柑，即是經過良好低溫保存，品質維持鮮甜多汁，風味更佳。





台中茂谷柑外銷中國，今年第12年，年年穩定的外銷數量，調節市場供需，更增加農友收益。論起最大功臣，非台東縣果菜生產合作社理事主席沈百合莫屬。沈百合是嘉義人，20年前遷居台東種植釋迦，因緣際會做起貿易生意，成為鳳梨釋迦外銷中國的主力貿易商。





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沈百合表示，台中茂谷柑口感、風味都是最好的。十多年前，她從台東不遠千里，相中台中茂谷柑優勢，保存期最長可到六月，打破一般茂谷柑不耐冷藏局限。經她大力推動外銷中國，趕上大陸五月柑橘產季空窗期，可說天時地利人和，不只開創明正里茂谷柑鼎盛時期，也為果農帶來銷售佳績與價格，彼此搏出好感情。





蔡精強說，茂谷以冷藏退酸法低溫貯存兩個月後，甜度提高更好吃，農業局比照此一方式，今年鼓勵東勢農會收購250公噸，延長產銷期，逐量釋出，不僅穩定產地價格，消費者吃到風味最佳的茂谷，農政單位也不用為滯銷問題傷透腦筋，共創三贏。







































