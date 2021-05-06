各大飯店爭端午商機 豪華傳統吃好吃滿 吃粽子還能做公益
每年一到端午節，各大飯店莫不費盡心思、摩拳擦掌，搶奪粽子市場。不管是傳統台式粽，或是江浙粽，甜、鹹口味各有人愛。豪華用料如干貝、龍蝦，叉燒、鮑魚、雞腿紛紛出籠，中式料理更能入粽，麻油雞、剁椒魚、無錫排骨、北京烤鴨、上海鹹肉菜飯口味更是新奇有趣。除了粽子用料不馬虎之外，與粽子搭配的提袋更是成了收藏珍品。吃粽子也能做愛心，享用美味外更具意義。
記者林怡孜/台南報導
2021-05-06 17:45:32
台南晶英酒店推出一系列豪華餡料粽品，包含干貝叉燒粽、滿漢鮑魚粽、麻油雞腿粽、以及新品少女系甜味粽夏動物園。豪邁干貝叉燒粽，以香甜蜜汁叉燒搭配整顆鮮甜軟嫩的干貝，用料豪氣澎湃。另一款滿漢鮑魚粽，遵循南台灣傳統古法製作，生糯米與特製滷汁拌勻，放入鮑魚、豬肉、蛋黃、栗子等餡料，以大火水煮至糯米與餡料完全融合，彷彿滿漢海陸大餐，口口充滿驚喜。台式經典麻油雞腿粽嚴選西港的胡麻油與薑片煸香，放入台灣土雞肉拌炒，蒸煮熟透，再以香氣濃郁的麻油雞湯汁澆淋，米粒完全吸附麻油香氣，口感溫潤不黏膩。往年頗受好評的帆布提袋今年顏色更加亮眼，晶霸粽香福袋為鮮艷孔雀藍色，內裝五顆鹹粽，粽子吃完提袋還能利用，環保又時尚。
台南遠東香格里拉飯店也獻上豪邁的龍蝦海鮮粽與日式和牛粽、燒鴨蛋黃粽、台南傳統粽。還有江浙風味的上海鹹肉菜飯粽、無錫排骨豬肉粽、剁椒鮭魚粽等。上海鹹肉菜飯粽，爆炒蝦米、火腿丁、臘乾、加入上海雪菜，將道地的上海鹹肉菜飯重新演繹。鮭魚、鹹蛋黃、香菇及秘製剁椒醬的剁椒鮭魚粽，香氣濃厚、層次豐富。無錫排骨豬肉粽特選油潤略帶紅亮色澤的豬軟骨排，令人回味無窮。考季即將到來，包粽狀元粽更具祝福寓意，經典紫米奶皇粽奶香馥郁、綿密扎實。多款手工粽依不同口味組合成五款香粽禮袋，只要購買【香格橘芳】粽禮袋，飯店每袋即捐贈22元予伯利恆文教基金會，讓更多遲緩兒因愛心而受惠。
各家端午粽品目前預購中，詳情請洽各飯店。