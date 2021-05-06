張大千荷花作品　「人間池塘」藝術大展借花獻佛

國立歷史博物館與佛光山佛陀紀念館，共同策畫「人間池塘─張大千、文人與荷花藝術大展」，一次雲集晚清至當代50位重量級文人畫家、74幅「畫荷之作」，即日起至8月15日在佛館登場。





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佛陀紀念館館長如常法師表示，這是佛館慶祝10周年第一個重磅展覽，觀眾來到「人間池塘」展場中，將能聞到陣陣撲鼻的荷花香與文人氣息，也盼能在五月「借花獻佛」，用清淨的蓮花慶祝母親節與佛誕節。





史博館館長廖新田表示，在社會受新冠疫情影響下，與佛館合作推出「人間池塘」大展，更是別具意義，不只展荷花，更盼大家能在嚴峻環境中，學習荷花出淤泥而不染的精神。





展覽由輔仁大學博物館學研究所教授林秋芳，與史博館研究人員陳勇成共同策展，規畫大千風采、金石風格、嶺南風光、文人風雅與東西風情5大主題。





在「大千風采」主題中，將展出9幅張大千作品，除了可一窺他少見的卷軸〈水殿暗香〉，〈墨荷〉、〈荷花〉兩幅畫作，更是張大千致贈給好友星雲大師的珍品。如常法師說，兩幅畫風和構圖都非常奇特，是史博館作品中所沒有的布局，也是佛光山首度對外公開展示。





「人間池塘」不僅有精采展覽，還規畫台北與高雄共5場教育講座與推廣活動，呈現今代與戰後各流派畫家筆下的荷花藝術風情，並傳遞傳統文人與佛家共同學習蓮花清淨、出淤泥而不染、聖潔精神的內涵。



