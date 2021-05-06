特企／中美洲咖啡聯合杯測登場　搶攻臺灣黑金商機

由中美洲經貿辦事處與友邦瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜駐臺大使館共同舉辦的「2021中美洲咖啡聯合杯測」，5月6日至7日在臺灣咖啡協會熱鬧登場。外交部拉美司俞大㵢司長、瓜地馬拉駐臺葛梅斯大使(Amb. Willy Gómez)、宏都拉斯駐臺寶蒂絲妲大使(Amb. Eny Bautista)、尼加拉瓜駐臺李蜜娜大使(Amb. Mirna M. Rivera)、台灣咖啡協會吳怡玲副理事長及中美洲經貿辦事處廖鴻達主任出席開幕活動，與近40家臺灣咖啡進口業者約50位代表一同嚐鮮體驗「啡嚐厲害」的中美洲咖啡，盼透過品鑑活動引進更多友邦的優質精品咖啡。





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咖啡為中美洲最重要的產業之一，為積極促進我國與中美洲友邦瓜、宏、尼三國咖啡貿易往來，中美洲經貿辦事處每年都會籌組咖啡商機考察團。今年因受新冠肺炎疫情影響無法籌組咖啡採購團，因而將中美洲精品咖啡豆搬到臺灣，舉行前所未有的大型聯合杯測，增加中美洲咖啡在臺拓展市場的機會。





外交部拉美司俞大㵢司長出席活動時提到，喝咖啡已成為臺灣人生活不可或缺的一部分，15年前派駐中美洲首度體驗咖啡杯測後，便期盼將品嚐到美味的中美洲咖啡推介到臺灣。近十年在中美洲經貿辦事處與三友邦駐臺大使館的推廣之下，中美洲咖啡貿易有成，也帶動國內咖啡消費風潮普及化與精緻化，各地都能感受到中美洲咖啡文化。





中美洲經貿辦事處廖鴻達主任表示過去十年間臺灣咖啡進口量增長了10倍，其中來自中美洲的咖啡更突破40倍成長率，從瓜、宏、尼三國進口的咖啡金額約占臺灣年度總額的兩成，顯示中美洲咖啡已成為臺灣咖啡族心中的極品。這場首度在臺舉辦的三國聯合咖啡杯測活動，參與的廠商進口生豆量近占台灣市場8成，期盼在兩天的杯測活動中，選購更多元優質的中美洲好咖啡與台灣民眾分享。





中美洲咖啡受惠於多樣微型氣候、火山土壤及各產區莊園的獨特處理手法，造就的多元風味，品質廣受國際肯定。瓜地馬拉葛梅斯大使表示瓜國8個咖啡產區皆獨具特色，大受臺灣業者青睞，進口量穩定成長；而瓜國咖啡在臺灣咖啡館隨處可見，更充分展現兩國深厚邦誼。宏都拉斯寶蒂絲妲大使說明宏國是全球第5大咖啡產國，共有6大產區，全國更多達9百萬人投入咖啡相關產業，是當地重要經濟作物之一；這場杯測活動同時也是今年臺宏建交80周年系列活動之一，在提升雙邊經濟深具意義。尼加拉瓜李蜜娜大使表示尼國咖啡口感溫潤，深受國際市場喜愛，85%的產量輸銷到世界各國，去年(2020)出口至臺灣的咖啡金額高達910萬美金，成為中美洲咖啡輸臺第2大國。





此次杯測由瓜地馬拉咖啡協會(ANACAFE)、宏都拉斯咖啡協會(IHCAFE)、尼加拉瓜國家咖啡轉型委員會(CONATRADEC)嚴選近80支精品咖啡豆空運來臺，並請國內世界級咖啡烘豆師協助焙製杯測樣品提供鑑賞。參與杯測的廠商表示瓜地馬拉咖啡品質一如往常，酸味上等且果香潤滑順口；較令人驚艷的是宏都拉斯咖啡柑橘調性及酸香氣清爽，瑕疵度低，是市場欠缺的咖啡豆品種；尼加拉瓜則是豆子厚實、乾淨度都在水準之上，相當適合淺烘焙。



