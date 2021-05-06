巷仔內／國民黨內鬥歹戲拖棚　要選黨魁就別等黃袍加身

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江啟臣與朱立倫兩人私下競爭更是不斷，不但互挖牆腳，在對美事務上也一再較勁，不過，日前一度在黨內期盼下，兩人觸及合作議題，但最終仍是因為互信基礎不夠因而破局。
日前中廣董事長趙少康在韓國瑜的力挺下，重回國民黨，但受限一年條款無法參選黨魁後，韓國瑜的選與不選又再度成為黨內關注的議題。據了解，韓國瑜陷入兩難，主要是家人以及核心幕僚都反對他再度參選，地方派系也憂心韓國瑜成票房毒藥、影響選情，但韓國瑜受不了勸進者的聲聲喚，最後到底是否會起心動念都還是未定之數。
不過，這次的國民黨主席選情呈現冷清狀態，黨內補繳黨費狀況冷清，代表地方派系都仍在觀望中，而黨外對於國民黨主席選舉更是無感。
黨主席選舉相關作業細則已在中常會通過，朱立倫、韓國瑜、連勝文卻遲未表態到底是否要參選，但據了解，這3人參選早已是箭在弦上，朱立倫若錯失這一局，恐與2024年大位無緣；韓國瑜無法忘懷於政壇，這一仗若不打，恐怕也將失去政治舞台；連勝文也做足準備，一定要與江啟臣一戰。
既然如此，有意參選者就不要再盤算局面，不如早日宣布要選或是不選，若真的願意參選、承擔，就應該花時間向黨員論述理念，以及說明到底要把國民黨帶往哪裡，這才是攸關國民黨未來2022年甚至2024年的選戰結果。
畢竟國民黨歷經2020年總統、立委大敗、2021年高雄市長被罷免的雙重重傷後，已經沒有再失血的本錢，有意參選黨魁者應該提出願景以及幫助國民黨重返執政的具體方式，而不是整天高來高去打高空，又或是還在等黃袍加身、眾星拱月。
國民黨若還是一再走老路，未來選戰難以翻身也是可以預見的事。