G7外長會議公報兩次提及台灣　總統府：感謝國際社會肯定

▲總統府發言人張惇涵。(圖／資料照)
▲七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報，兩度提及台灣，總統府發言人張惇涵表示，感謝國際社會對台灣的肯定。(圖／資料照)

記者胡宥心／台北報導

2021-05-06 18:45:27

七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA），並重視台灣海峽和平及穩定，兩度在公報中提及台灣。今（6）日總統府發言人張惇涵表示，這是G7外長會議公報首度列入台灣，顯見國際社會對台灣抗疫成就的肯定，以及對區域和平穩定的高度關注，我國政府誠摯感謝G7成員國對台灣的堅定支持。

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張惇涵強調，這是G7外長會議公報首次列入台灣，不但再次顯示台灣透過民主制度、人民團結一致的防疫成功，獲得國際社會的高度肯定；更再次印證台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升至印太區域，甚至成為全球高度關注的焦點。而無論在維護區域和平穩定，或者致力於貢獻全球共同抗疫，台灣都充分展現「Taiwan Can Help」以及「Taiwan is helping」的良善力量，獲得國際社會的堅定支持。

張惇涵表示，台灣與G7成員國皆共享民主、自由、人權等基本價值，我國政府樂見G7外長共同支持台灣有意義參與世界衛生組織，並高度關切區域安全局勢。台灣將與G7成員國持續深化合作夥伴關係，持續為全球人類健康福祉，以及印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定貢獻最大的正面力量。

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