挺青年成家立業 臺企銀攜手朝天宮推「起家金存款帳戶」

力挺青年成家立業 臺企銀攜手朝天宮推「起家金存款帳戶」
▲台灣企銀副總林昌育（左）及朝天宮董事長蔡咏鍀聯手推介起家金存款專案。（ 圖／朝天宮提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-05-06 18:56:57

響應政府提振經濟政策，相挺青年成家立業，臺灣企銀攜手北港朝天宮，今日推出「起家金存款帳戶」，提供利率、手續費等多項優惠外，只要憑朝天宮發給憑證開戶，該帳戶可獲媽祖起家金100元，如同「錢母」滾錢，意謂媽祖庇護「起家」順利。

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北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，起家金從字面解釋，「起」代表重新開始；「家」是以家為主，孝道是媽祖精神；「金」則為慈悲善待他人，猶如金石為開。很高興與臺灣企銀聯手辦理起家金活動，期待媽祖慈悲撫慰眾人心靈，在媽祖加持下重振百業，作為白手起家契機。

台灣企銀表示，為力挺青年創業成家，與朝天宮聯手推出「起家金帳戶」活動，提供利率手續費等各項優惠，將業務結合公益，善盡企業社會責任。最特別的是，凡到朝天宮擲聖杯，憑證到銀行開戶，帳戶內即可獲得媽祖起家金100元，如同「錢母」滾錢，意謂媽祖庇護「起家」順利。

台灣企銀指出，內政部資料統計，臺灣信仰佛、道教人口約有1600萬，佔臺灣總人口數逾6成，各地媽祖宮廟多積極發展文創，吸引愈來愈多年輕族群。北港朝天宮是臺灣最具影響力的媽祖廟之一，台企銀於2017年首次合作推出「北港朝天宮認同卡」，廣受好評。今再度攜手推動「起家金存款帳戶」，搭配多項優惠利及年輕人，象徵媽祖庇佑起家，希望能發揮正向能量，助各行各業重振再出發。

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