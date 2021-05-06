油價團費推升4月CPI　主計總處估第2季是物價高峰

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主計總處綜合統計處簡任視察曹志弘說明，4月CPI指數較3月增加0.85個百分點，不過近8成都是受油料費、旅遊團費影響。其中，油料費去年4月受到疫情衝擊需求、油價大跌影響，因此大漲47.95%，貢獻CPI約0.5個百分點；國內旅遊業去年因疫情有降價促銷吸引客源，本月娛樂服務約上漲4%，貢獻CPI約0.16個百分點。
曹志弘指出，這次CPI為2.09%應該是短期因素影響，各國都是如此。歐美多數把通膨目標設定在2%，但美國聯準會（Fed）就預估今年可能到2.4%，會拉長時間來看這項數據。
他說，台灣目前外需暢旺、內需消費也提升，也會帶動溫和物價上漲，加上去年4、5月受到疫情影響最深，預計今年5月CPI年增率也可能大於2%，但低基期因素的影響會逐漸減少，預估第2季物價將是一年4季最高，第3季應該就會消失。
曹志弘表示，4月並沒有發生全面性、持續性、顯著物價上漲等通貨膨脹現象，整體物價仍屬平穩，尚無通膨疑慮。
4月CPI七大類中，交通及通訊類漲9.39%，主因油料費受上年基數甚低影響，大漲47.95%，機票價格也漲32.24%，兩者都創下1982年來、近40年來新高，不過通訊設備價格下跌9.94%，抵銷部分漲幅。
至於17項重要民生物資平均CPI年增率為1.49%，其中牙膏牙粉、雞蛋、衣服清潔劑分別上漲8.33%、6.47%、3.91%較顯著。
曹志弘分析，雞蛋上漲6.47%是2019年5月以來新高，應該是週期性加上需求增加影響，價格單價增幅並不多，牙膏牙粉跟衣服清潔劑則是受到低基期影響。
反映廠商成本的4月WPI也年成長9.62%。曹志弘指出，主要是因為低基期，還有受到國外供給減少、運輸成本提升影響，帶動廠商成本上漲壓力，所以讓WPI比較高。
曹志弘表示，部分原物料價格像是鋼材成本，有影響到建築鋼筋、鋼板成本，黃豆、紙漿價格的確也有上漲，但目前廠商是以減少優惠來因應，對食用油、衛生紙等民生零售價格還沒有影響，不過仍要持續關注國際原物料價格上漲，有可能影響下半年國內物價。（編輯：潘羿菁）1100506