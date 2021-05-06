台駐印人員染疫　管碧玲：工作到最後才倒下、應立即接回

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▲ 台駐印人員染疫，管碧玲表示，這些人員工作到最後才倒下，台灣應立即接回。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-06 19:10:34

武漢肺炎印度疫情失控，民進黨立委王定宇5日上午透露，駐印度代表處現已有6人確診，其中1人肺浸潤更超過50％。管碧玲今（6）日也在臉書呼籲，外交部應該盡快接回染疫的外交人員！

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印度疫情失控，《聯合報》報導有知情人士表示，我駐印度代表處未落實分組分流上班；外交部亞太司長曾瑞利回應，這段時間代表處人員業務繁忙，也有重要政務繼續運作，電報、公文可能要送到辦公室，因此有些人繼續在辦公室上班，但若不急迫原則上是分組分流，前天有人確診後也改為居家上班，這也是目前的措施。

管碧玲也在臉書提到，就她所知，印度代表處的工作同仁，堅守崗位，為僑民服務，優先替台僑找班機回台，「工作到最後一刻，工作到自己倒下去。」她透露，有位台商跟她說，台灣駐印度的同仁，在疫情危急的時候，積極幫其他認識的台商找機票、喬機位，讓許多在印度台商得已安全回到台灣。

「沒想到當他們這幾位台幹獲得機位才ㄧ天，就聽到我們的同仁倒下去了！」管碧玲說，這些台灣駐印度代表處的同仁，都值得全體國民為他們打氣、喝采，她相信這些倒下去的同仁一定很想趕快回台。

由於近日許多新聞、立委質詢都指向外交部在處理印度撤僑、駐館人員的安排上慢半拍，管碧玲表示，她相信倒下去的同仁不願意看到大家責怪外交部，但希望外交部能竭盡所能盡快安排染疫的駐館員工回到台灣。

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